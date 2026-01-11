NUEVO DÍA DE LOS PATRIMONIOS EN VERANO ENRIQUECERÁ CARTELERA CULTURAL DESTACANDO PRÁCTICAS PROPIAS DE LA TEMPORADA ESTIVAL

rganizaciones públicas como privadas podrán inscribir sus actividades en el sitio web www.diadelospatrimonios.cl hasta el miércoles 28 de enero.



Por primera vez se realizará una edición de verano de la fiesta cultural más grande del país, con el objetivo de enriquecer la oferta cultural estival con una cartelera gratuita que podrá ser disfrutada en todo el país el sábado 31 de enero.

el Equipo Coordinador de Difusión Patrimonial ha convocado a organizaciones culturales, comunitarias, educativas, patrimoniales e interesados en general a una reunión de coordinación regional, cuyo objetivo será presentar los lineamientos generales de la jornada, resolver dudas sobre el proceso de inscripción de actividades y coordinar acciones de articulación territorial. El encuentro se realizará el próximo martes 13 de enero a las 15:00 horas en el e nlace de conexión: https://meet.jit.si/Dia_de_los_PATRIMONIOS



A nivel local, la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) a través d

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, explicó que "e l Día de los Patrimonios en Verano es una nueva instancia que se incorpora al calendario anual de hitos patrimoniales, promoviendo una mirada cercana, afectiva y comunitaria del patrimonio, incorporando prácticas propias de la temporada estival: los encuentros barriales, los juegos tradicionales, la música, la gastronomía, la memoria compartida y la relación con la naturaleza. Esta celebración es una invitación a iniciar el año con cultura, fortaleciendo el vínculo de las comunidades con sus patrimonios vivos y cotidianos".





Por su parte, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, anticipó las fechas de los principales hitos que se desarrollarán durante el año: Día de los Patrimonios, s ábado 30 y domingo 31 de mayo; Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, s ábado 22 de agosto, y Noche de Museos, v iernes 23 de octubre. Agregó que "e stas fechas buscan fortalecer la participación ciudadana, la descentralización cultural y el acceso equitativo a los patrimonios en todo el territorio, reconociendo la diversidad de expresiones, memorias e identidades presentes en nuestras comunidades.



Por ello se ha incorporado una fecha nueva a este calendario, para iniciar el año conectando con la cultura desde una experiencia cercana y afectiva, expandiendo la noción tradicional del patrimonio a expresiones vivas y cotidianas propias de la temporada: recuerdos, tradiciones, encuentros comunitarios y prácticas que no siempre habitan museos o monumentos, pero sí construyen identidad, pues el descanso, el tiempo libre y el compartir en comunidad también son maneras de vivir y cuidar el patrimonio cultural de Chile ".





A nivel nacional





El pasado martes 6 de enero en el Cerro Santa Lucía la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, encabezaron el hito de lanzamiento del Día de los Patrimonios en verano que se realizará el sábado 31 de enero en todo el país.





La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo destacó que "El Presidente Gabriel Boric instruyó la realización de esta nueva versión del Día de los Patrimonios, esta vez en verano, siendo su primera edición este 31 de enero. La invitación es a que este verano podamos vivir una vez más este encuentro, que por más de 25 años se ha consolidado en nuestro país como una fiesta cívica ciudadana muy esperada a lo largo de todo Chile, donde la ciudadanía repleta sus calles, sus barrios patrimoniales, sus edificios, se conecta con su historia y con nuestra memoria compartida".

En tanto, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultura, Nélida Pozo, expresó que "es peramos que esta celebración se viva a lo largo y ancho de todo el país, poniendo en valor una vez más la importancia de los territorios, las comunidades y las prácticas cotidianas que dan sentido a nuestro patrimonio, entendiendo que el verano también es un tiempo para encontrarnos, compartir y cuidar lo que somos".

