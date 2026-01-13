Punta Arenas,
13 de enero de 2026

MUSEO TERRITORIAL YAGAN USI - MARTÍN GONZÁLEZ CALDERÓN CULMINA MASIVO Y EXITOSO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO DEL ONAŠAGA

​El encuentro contó con expositores provenientes de Chile, Argentina, Austria e Italia. Además de las exposiciones, también se efectuó un recorrido patrimonial y arqueológico por la costa norte de la Isla Navarino y se presentó el último libro de la escritora yagan Cristina Zárraga. Las actividades estuvieron marcadas por la masiva concurrencia de público.

museoyaganarqueologia

​Con una gran participación de vecinas y vecinos de Puerto Williams, el Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Calderón (MTYU-MGC) finalizó el V° Encuentro Internacional de Arqueología y Patrimonio del Onašaga. La cita reunió a investigadores de Chile, Argentina, Austria e Italia y fue organizado en conjunto con el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) de la ciudad de Ushuaia.

El encuentro contempló una serie de actividades centradas en la arqueología, la historia y el patrimonio cultural vinculado al Onašaga (Canal Beagle en lengua yagan). Entre los exponentes se encontraban investigadores de la Universidad de Magallanes, el Centro Internacional Cabo de Hornos, el CADIC, la Universidad de Chile, la Università degli Studi di Siena y el Weltmuseum de Austria. Además de los investigadores, en las ponencias participaron integrantes de las comunidades yagan de Bahía Mejillones (Isla Navarino, Chile) y Paiakoala (Ushuaia, Argentina), además de miembros del ecosistema educativo de Puerto Williams.

“El encuentro fue sumamente exitoso y completo. Desde el punto de vista científico, se presentaron avances en cuanto al conocimiento del pasado en el Onašaga sobre distintos aspectos: el comportamiento humano en el pasado, el aprovechamiento de distintos recursos y cómo este conocimiento se vincula con políticas públicas en cuanto al cuidado del patrimonio…Fue un encuentro necesario y útil, único en sus características, así que hay que promover que se siga desarrollando en los próximos años”, señala el director del CADIC, Francisco Zangrando.

Dentro de las actividades, también se efectuó la presentación del libro Wata Čis. Cuento antiguo de la escritora yagan Cristina Zárraga, además de un recorrido por sitios de interés arqueológico y patrimonial de la costa sur del Onašaga, como conchales y corrales de pesca utilizados por el pueblo yagan. Esta visita estuvo guiada por los investigadores Jimena Torres y Manuel San Román. “El recorrido fue súper interesante ya que vimos en vivo y en directo los corrales de pesca, pero también los vimos asociados a los ciclos de las mareas. Eso también permite entender cómo estas estructuras funcionan y dependen mucho de los ciclos naturales, y eso creo que también nos acerca a cómo los yaganes y también otros grupos han podido observar y entender la naturaleza, el comportamiento de los peces, la biodiversidad en general y han podido tomar estas soluciones tecnológicas para aprovechar estos recursos alimenticios”, explica la arqueóloga de la Universidad de Magallanes.

Por último, Alberto Serrano, director del Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Calderón, destacó el gran interés que el eventó despertó entre los vecinos puertowillemses, quienes se involucraron activamente en las distintas actividades organizadas por el MTYU-MGC y el CADIC. “El encuentro tuvo amplia participación, con excelentes intervenciones de los vecinos y con una destacada presencia local, ya que presentaron integrantes de las comunidades indígenas yaganes de Chile y Ushuaia…Fue una buena instancia, donde también pudimos conocer las investigaciones que han llevado a cabo en Ushuaia y complementarlas con las que se realizan acá”, sostiene.


MUSEO NAO VICTORIA IMPULSA HITO SIMBÓLICO QUE VINCULA A PUNTA ARENAS CON LA ANTÁRTICA

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

magallanescontralor

NUEVO CONTRALOR REGIONAL INICIA AGENDA DE TRABAJO EN MAGALLANES CON AUTORIDADES REGIONALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

boric-hidrogeno-e1767874909893-768x426

HIDRÓGENO VERDE: LA INDUSTRIA QUE SE HA IDO DESINFLANDO A NIVEL MUNDIAL Y QUE AVANZA LENTO EN CHILE

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

REUNIÓN ENAP CON OTEC

ENAP Y ORGANISMOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN REFUERZAN TRABAJO COLABORATIVO PARA NUEVA OFERTA DE CAPACITACIONES EN MAGALLANES