18 de diciembre de 2025

PUERTO WILLIAMS: PRESENTAN LIBRO QUE RESCATA HISTORIA DE LAS NAVEGANTES YAGAN

​En el marco del V Encuentro de Arqueología y Patrimonio en el Onashaga (canal Beagle) y en la sede de la Comunidad Yagan Bahía Mejillones en Villa Ukika se desarrollaron dos actividades orientadas a poner en valor la historia y el patrimonio cultural del territorio.

3Oliver Vogel

​El Museo Territorial Yagan Usi–Martín González (MYTU–MGG) de Puerto Williams y la sede de la Comunidad Yagan Bahía Mejillones en Villa Ukika fueron los lugares donde se desarrolló las dos presentaciones del libro Las navegantes yagan. Kučikipayamalim, escrito por la antropóloga Macarena Libuy Hidalgo. La obra, que fue publicada tras seis años de investigación, rescata y pone en valor el rol protagónico que las mujeres del pueblo yagan desempeñaron tradicionalmente en la navegación de los canales australes.

La actividad en el museo se realizó en el marco del V Encuentro de Arqueología y Patrimonio en el Onashaga (canal Beagle) y se trató de un conversatorio integrado por la autora Macarena Libuy; Andrea Navarro, editora del libro; Amelia Mansilla, profesora y encargada del sello intercultural del Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths y Camila Barría, quien forma parte de la comunidad yagan y es encargada de educación del MYTU–MGG. La instancia fue moderada por Guillermina Saldivia, encargada de colecciones del MYTU–MGG. Posteriormente, se llevó a cabo una actividad en la sede de la Comunidad Yagan Bahía Mejillones de Villa Ukika, donde la autora y editora hicieron entrega de libros a la comunidad y a las familias que participaron en la investigación. Ambas instancias consideraron la donación de 100 ejemplares y fue apoyado por la Vicerrectoría de Investigación y Creación Artística de la UACh y Aerovías DAP.

“Estamos muy felices de haber realizado este proyecto editorial y de sellar el proceso entregando ejemplares a la comunidad protagonista de estas historias. Hemos tenido muy buena recepción y esperamos que el libro, ya presente en el Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths y las familias de la comunidad yagan y Puerto Williams, sea un aporte en la memoria crítica y en la reflexión y acciones en relación con los pueblos originarios y en particular de las mujeres yagan”, explica la autora Macarena Libuy Hidalgo.

“Con las dos actividades realizadas en isla Navarino y la entrega de ejemplares, cerramos un ciclo de una investigación y un proyecto editorial que se inició el año 2019. Para nosotras era muy importante volver al territorio donde comenzaron a escribirse estas historias”, asegura la editora de la obra, Andrea Navarro.

A través de una cuidadosa revisión de fuentes históricas y de un trabajo etnográfico desarrollado en Isla Navarino, la publicación reconstruye las prácticas marítimas de quienes —según la historia oral, las crónicas y las etnografías— lideraban actividades como la navegación, el nado y la pesca. El proyecto editorial fue impulsado por el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) de la UACh y contó con el apoyo del Alfred Wegener Institute (AWI) de Alemania.

Las navegantes yagán. Kučikipayamalim no solo rescata un capítulo poco difundido de la historia marítima del extremo sur, sino que también visibiliza los actuales liderazgos femeninos yagan en ámbitos políticos, culturales y comunitarios, abriendo un espacio para dialogar sobre el rol de las mujeres indígenas en la defensa del mar y sus territorios. La obra se encuentra disponible para descarga gratuita en www.centroideal.cl.



LIBRO INFANTIL INSPIRADO EN LA PATAGONIA CELEBRA LA MAGIA Y LA IDENTIDAD AUSTRAL

