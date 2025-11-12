“COLD IN THE PUQ”: EL REFRESCANTE EMPRENDIMIENTO DE GRANIZADOS QUE CONQUISTÓ A PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Somos inmigrantes” de Polar Comunicaciones, la invitada fue Liliana Ríos Arias, dueña de Cold in the Puq, una tienda de granizados con toppings ubicada en el local 41 de la Galería Caracol Austral en Punta Arenas.

Liliana, colombiana y residente hace 12 años en la capital de Magallanes, compartió su historia de vida y el camino que la llevó desde su profesión como cirujana dentista con 15 años de experiencia hasta convertirse en emprendedora del rubro gastronómico. Por motivos de salud, explicó, debió dejar su consulta dental, pero lejos de rendirse, buscó una nueva forma de reinventarse y continuar activa laboralmente.

Así nació Cold in the Puq, un proyecto que comenzó el 31 de octubre de 2023, inicialmente con la participación en ferias locales. Gracias a la buena acogida de la comunidad magallánica, el negocio fue creciendo de manera sostenida. “Primero participamos en una feria, luego fuimos invitados a estar en un stand en el Mall Espacio Urbano Pionero. Ahí tuvimos que comprar una segunda máquina para hacer granizados”, relató Liliana, recordando los primeros pasos de su emprendimiento.

El éxito y la fidelidad de sus clientes la motivaron a establecer un local permanente en el corazón del centro comercial Galería Caracol Austral, donde ofrece una variada carta de granizados con toppings que han encantado a grandes y pequeños.

Cold in the Puq se ha transformado en un ejemplo de perseverancia y adaptación, y su historia refleja cómo las segundas oportunidades pueden abrir nuevos caminos. Quienes deseen conocer más sobre sus productos pueden visitar su cuenta de Instagram @coldinthepuq .

