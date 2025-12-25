EXITOSA FERIA NAVIDEÑA DESTACÓ EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN MAGALLANES

Con una alta concurrencia de público y una positiva evaluación por parte de autoridades y participantes, se desarrolló la Feria Navideña del Programa Mujeres Jefas de Hogar, instancia que reunió a 13 mujeres emprendedoras de la región, quienes expusieron y comercializaron productos y servicios elaborados de manera artesanal.

La actividad fue organizada en el marco del Programa Mujeres Jefas de Hogar de SernamEG, ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres, visibilizar su trabajo y generar oportunidades concretas de comercialización.

El Delegado Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena destacó la relevancia de este tipo de espacios para el desarrollo local. “Como Delegación Presidencial Regional, estamos comprometidos con impulsar iniciativas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres.

El Delegado Ruiz agregó que “El Delegado Ruiz agregó que “Esta feria es una muestra concreta del trabajo que se realiza desde el territorio, acompañando a las emprendedoras y generando oportunidades reales para que sus negocios crezcan y se proyecten, pero además habla de la motivación de funcionarias y funcionarios del Departamento Social de la Delegación, junto al Equipo Comunal del Programa Mujeres Jefas de Hogar, pues esta iniciativa nació a partir de una coordinación interna, pensando en buscar nuevas alternativas y oportunidades para fomentar la posibilidad de que las mujeres con quienes trabajan generen ingresos”, señaló.

En tanto, la Directora (s) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Matilde Triviño, relevó la importancia de este emblemático programa. “Esta actividad permitió relevar el impacto del Programa Mujeres Jefas de Hogar, a través del trabajo desarrollado por mujeres que durante el año fortalecieron sus capacidades, autonomía económica y redes de apoyo. La feria fue una muestra concreta de ese proceso, reflejado en la diversidad y calidad de los productos presentados”.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar es una iniciativa que se ejecuta anualmente y que abre sus postulaciones en el mes de enero, a través de la página web del servicio o de manera presencial en nuestras dependencias, ubicadas en Avenida República 438, agregó la directora (s).

Desde la coordinación del programa, la profesional del Programa Mujeres Jefas de Hogar destacó el compromiso de las participantes. “Cada emprendedora ha demostrado un enorme esfuerzo y dedicación. Esta feria es el resultado de un proceso de acompañamiento, capacitación y fortalecimiento de habilidades que busca que las mujeres puedan generar ingresos de manera autónoma y sostenible”, explicó.

Las beneficiarias también valoraron la instancia como una oportunidad concreta para mostrar su trabajo. Pamela Neun, con su emprendimiento “Crear es Poder”, señaló que “participar en esta feria ha sido muy importante, porque nos permite darnos a conocer, vender nuestros productos y sentir el apoyo de la comunidad. Mujeres Jefas de Hogar me ha ayudado a visibilizar mi emprendimiento. Ahora con la feria y antes de esto con otros programas a los que me incentivan a participar. Incluso yo viajé a Santiago por el mismo programa, representando a la región. Es bueno y recomendable.”

Otra emprendedora, Inés Mayorga, agregó que ““Quise intentarlo para salir adelante y ver hasta dónde puedo llegar. Me encanta tejer y es una forma de aportar en mi casa. Todo lo que hago es de mi autoría. Este año ingresé al Programa y, aunque ha sido poco tiempo, me ha ayudado mucho. He podido capacitarme, aprender cosas nuevas y mi idea es seguir avanzando y aprendiendo.”.

Por su parte, Lucila Lagos, narró su experiencia: “Mi emprendimiento se llama Manualidades “Tía Lucy”. Llevo mucho tiempo haciendo manualidades, pero esta es la primera vez que participo en una feria. Mi emprendimiento está enfocado principalmente en la confección de bolsas reutilizables. Me ha ido muy bien y he recibido mucho apoyo; cuando tengo dudas siempre encuentro ayuda, tanto aquí como a través de Fosis, lo que ha sido fundamental para seguir avanzando.”

La Feria Navideña se consolidó como un espacio de encuentro entre la comunidad y el emprendimiento femenino local, reafirmando el compromiso de las instituciones públicas con el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Por su parte, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, valoró el impacto del programa en la vida de las participantes. “El Programa Mujeres Jefas de Hogar es una herramienta clave para avanzar en equidad de género. Estas ferias no solo permiten mejorar los ingresos de las mujeres, sino que también fortalecen su autoestima, redes y participación en la economía local”, afirmó.



