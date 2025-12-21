DGA MAGALLANES DESTACA CRECIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GLACIARES EN LA REGIÓN

Una completa cuenta de gestión entregó la directora regional de Aguas del MOP Magallanes, Lorena Olivares, resaltando el crecimiento de la red hidrométrica regional que hoy cuenta con 161 estaciones para medir diversas variables hidrometeorológicas y 57 puntos de calidad de aguas. Además, hizo entrega de ejemplares del Inventario Público de Glaciares a las autoridades, siendo la Región de Magallanes la que concentra casi el 50% de la superficie glaciarizada a nivel nacional.

En su presentación, Olivares expuso que la red hidrométrica la conforman 22 estaciones piezométricas (pozos para medir aguas subterráneas), 48 estaciones fluviométricas para medir los caudales de los ríos, 68 estaciones meteorológicas, 12 estaciones de nivel de lagos y 11 estaciones para el monitoreo de glaciares del tipo meteorológicas.

“En marzo de 2022 la Red Hidrométrica Regional constaba de 128 estaciones y hoy tenemos 161, que en su totalidad transmiten en línea, lo que representa un incremento del 25% y que principalmente se basa en la creación de la red de monitoreo de aguas subterráneas con 23 estaciones vigentes. En cuanto a la ampliación futura de la Red Hidrométrica, considerando que nuestra región concentra un total de 7.055 glaciares, es decir, casi el 27% de los 26.180 cuerpos de hielo del país y casi el 49,62% de la superficie glaciarizada nacional, hemos proyectado ampliar la actual red de monitoreo de glaciares de 11 estaciones a 17, con ejecución entre 2026 y 2030”, comentó Olivares.

En la región la DGA monitorea los glaciares a través de las estaciones meteorológicas fijas ubicadas en: Fiordo Stange, Glaciar García (ex Fiordo Andrew), Fiordo Amalia, Glaciar Tyndall en Campamento Zapata, Glaciar Bernal, Glaciar Snoring, Glaciar Fouqué, Fiordo Témpanos y Glaciar Balmaceda; y meterológica móvil Glaciar Tyndall, emplazada en primavera-verano.

Futuras estaciones para el monitoreo de glaciares del tipo meteorológicas serán ubicadas en Cerro La Oveja en la provincia de Última Esperanza, en Gran Campo Nevado y cuenca 125 Laguna Blanca-Estrecho Magallanes en la provincia de Magallanes, y en Isla Chatman y Marinelli en la provincia de Tierra del Fuego; además de una estación de tipo permafrost en cuenca 128 Tierra del Fuego en la provincia homónima. Asimismo, se habilitarán 6 estaciones piezométricas para monitorear las aguas subterráneas en las 4 provincias de la región y una estación fluviométrica en la provincia de Última Esperanza.

Entre las autoridades que recibieron la versión impresa del Inventario son el gobernador regional, Jorge Flies; la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez; representante del Seremi de Medio Ambiente; director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, José Riffo; representante de la Universidad de Magallanes; director del Centro de Investigación GAIA Antártica, Dr. Juan Carlos Aravena y el director del Instituto Antártico de Chile, Gino Casassa.

El gobernador Flies destacó el trabajo realizado por la directora regional de Aguas y su equipo. “Esta es una Dirección que de manera preventiva tanto en el inventario de glaciares, condición de pozos de agua, cursos de agua y pluviometría de la región, ha hecho un trabajo de instalación de estaciones en toda la región, incluso en los lugares más inhóspitos, lo cual nos entrega información para la seguridad hídrica de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”.

Otras gestiones

Entre los avances de este año, la directora regional de Aguas mencionó el inicio del estudio “Análisis de aguas superficiales de las principales cuencas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena”, cuya ejecución está a cargo del IDIEM de la Universidad Católica financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por 372 millones 48 mil pesos. Esta iniciativa tiene por fin caracterizar físicamente los cursos de agua superficiales y su interacción con las fuentes de aguas subterráneas para contar con mayores antecedentes para diagnosticar, caracterizar y proponer mejoras a la gestión y gobernanza de los recursos hídricos de las cuencas de las tres provincias de la región.

El Seremi MOP, José Luis Hernández, destacó la importancia de la fiscalización del correcto uso de las aguas en aquellos sectores que estuvieron con decreto de escasez entre febrero de 2023 y febrero de 2024. “Los efectos del cambio climático se hicieron sentir en nuestra región, con escasez de precipitaciones que gatillaron condiciones de severa sequía en las comunas de Timaukel, Provenir, Torres del Paine, Laguna Blanca, Río Verde y San Gregorio”, comentó Hernández.

Añadió que la DGA fiscalizó que en el acuífero de Punta Arenas, las extracciones de los pozos de aguas estuviesen siendo ejecutadas de acuerdo a lo otorgado. “La DGA siempre está fiscalizando eventuales infracciones al Código de Aguas, pero una vez que en abril de 2023 el sector hidrogeológico de aprovechamiento común de Punta Arenas se decretó como zona de prohibición para el otorgamiento de nuevos derechos, la DGA articuló un programa especial de fiscalización de 171 pozos, detectando 10 pozos sin derecho”, puntualizó el Seremi.



