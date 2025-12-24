Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

INFORME DE CONSULTORA ESTADOUNIDENSE PROYECTA QUE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN CHILENA SE DUPLICARÁ EN MENOS DE 10 AÑOS

​Con una proyección de crecimiento anual cercana al 9% hasta 2033, la salmonicultura aparece como uno de los sectores con mayor potencial de expansión en Chile, en una industria que exportó US$ 6.500 millones en 2023.

Lo nuevo. ​Un reciente documento elaborado por la consultora estadounidense Renub Research proyecta un escenario de expansión sostenida para la industria del salmón en Chile durante los próximos años.

  • De acuerdo con el análisis, el mercado crecería a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 8,73% entre 2025 y 2033, un ritmo que implica que el sector más que duplicaría su tamaño en menos de una década.
  • La proyección se apoya en la mayor demanda global por proteínas saludables y en el rol estratégico que ha adquirido Chile como proveedor mundial, aunque el documento también identifica desafíos climáticos, sanitarios y reputacionales.
  • Según la consultora, el crecimiento esperado del 8,73% anual durante el período 2025-2033 implica un aumento acumulado cercano al 95%, lo que equivale prácticamente a duplicar el tamaño actual del mercado.
  • El documento atribuye este desempeño al aumento sostenido del consumo de productos del mar, a la preferencia por dietas ricas en proteínas y omega-3, y a las mejoras tecnológicas en la acuicultura.
  • El estudio agrega que la expansión de la logística de cadena de frío y la mayor eficiencia productiva han permitido a los productores chilenos responder de mejor manera a los mercados internacionales, consolidando una tendencia de crecimiento de largo plazo.

Posición de Chile en la industria global. De acuerdo con el documento, Chile se ha consolidado como el segundo mayor productor mundial de salmón, solo por detrás de Noruega.

  • La consultora destaca como factores clave la extensa costa, las aguas frías del sur del país y un ecosistema acuícola que ha madurado durante décadas, transformando a la salmonicultura en un pilar de las exportaciones agroalimentarias.
  • El análisis sostiene que la creciente conciencia sobre la salud, junto con la preferencia por alimentos de alto valor nutricional, ha reforzado la demanda estructural por salmón a nivel global, favoreciendo particularmente a productores con capacidad de escala como Chile.

Demanda internacional. El documento subraya que la demanda global por productos del mar saludables es uno de los principales motores del crecimiento del sector.

  • Citando cifras del Banco Central de Chile, la consultora señala que el salmón cultivado se convirtió en 2023 en la segunda industria exportadora del país, después del cobre, con envíos por US$ 6.500 millones.
  • Según el análisis, la producción chilena aumentó cerca de 11% entre 2019 y 2022, superando ampliamente el crecimiento de Noruega, que registró solo un 5% en el mismo período debido a inviernos más severos y problemas sanitarios.
  • Para la consultora, esta diferencia refleja la posición estratégica de Chile para abastecer un mercado global con restricciones de oferta.
  • Estados Unidos, Brasil y Japón aparecen como los principales destinos, mercados que —según el estudio— valoran la estabilidad del suministro y los estándares de calidad.
  • El análisis agrega que Chile concentra cerca del 31% de la producción mundial, reforzando su rol como actor clave en la industria.

Apoyo estatal y sostenibilidad. El documento también destaca el rol del Estado en la promoción de prácticas acuícolas más eficientes y sostenibles.

  • En marzo de 2024, once empresas salmoneras establecieron alianzas con el Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, junto a gremios y centros técnicos del sector.
  • Estas iniciativas, según la consultora, buscan reducir el uso de antibióticos, fortalecer la vacunación y mejorar la bioseguridad, alineando la producción chilena con estándares internacionales y facilitando el acceso a mercados exigentes.

Riesgos climáticos y reputacionales. Pese al escenario positivo, el documento advierte que el cambio climático representa un riesgo relevante para la industria.

  • El aumento de la temperatura del agua, la mayor incidencia de enfermedades y los eventos climáticos extremos podrían afectar la productividad y elevar los costos.
  • Asimismo, el análisis identifica desafíos en materia de sostenibilidad y reputación, asociados a cuestionamientos ambientales y sanitarios del pasado.
  • De acuerdo con la consultora, los consumidores e importadores demandan cada vez más transparencia, certificaciones y trazabilidad, por lo que avanzar en prácticas sostenibles será clave para sostener el crecimiento proyectado.

Fuente: ex-ante.cl

NOVA AUSTRAL Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES SELLAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA CAPITAL HUMANO

