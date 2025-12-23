PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

Un grave accidente de tránsito se registró la noche de este lunes 22 de diciembre en la ciudad de Punta Arenas, luego de que un hombre adulto resultara atropellado en el sector de calle Mateo Toro y Zambrano.

Según información entregada por Carabineros, cerca de las 23:30 horas un hombre adulto se presentó voluntariamente en la guardia de la Primera Comisaría de Punta Arenas, señalando que minutos antes había atropellado a una persona mientras circulaba por el mencionado sector. El conductor indicó que, debido a la baja luminosidad del lugar, no logró esquivar a la víctima, quien se encontraba de rodillas en medio de la calzada, produciéndose el impacto de manera frontal.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal del SAMU, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde ingresó al box de pacientes críticos en estado de gravedad y con riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, el conductor fue detenido por Carabineros y pasará a control de detención durante la jornada de este martes.





