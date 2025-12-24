DIRECTOR SERNAC MAGALLANES DESTACA FISCALIZACIONES, EDUCACIÓN FINANCIERA Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN BALANCE 2025

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Matías Salazar Barrera, conversó con la ciudadanía para realizar un balance del año 2025 y entregar recomendaciones clave para los consumidores en el contexto de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Durante la instancia, la autoridad destacó las distintas acciones desarrolladas por el organismo en la región de Magallanes, entre ellas las fiscalizaciones realizadas a locales comerciales, especialmente en fechas de alta demanda. En ese contexto, se refirió al operativo efectuado en comercios de juguetes en la comuna de Puerto Natales, enmarcado en la temporada navideña, recordando que la Ley del Consumidor establece el derecho a la seguridad en el consumo, por lo que las empresas deben entregar servicios y productos que no arriesguen la seguridad o salud de las y los consumidores.

Asimismo, el director regional reiteró la importancia de que las personas compren en el comercio establecido, revisen etiquetas, instrucciones y certificaciones, y exijan siempre la boleta, especialmente en productos destinados a niñas y niños.

Otro de los hitos destacados fue el lanzamiento del curso gratuito de educación financiera para jóvenes, desarrollado en conjunto entre Sernac e Injuv. Esta iniciativa contempla siete módulos de aprendizaje, abordando temáticas como ahorro, inversión, tipos de créditos y herramientas FinTech, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones informadas desde edades tempranas.

Finalmente, el director regional reiteró el llamado a informarse, planificar los gastos de fin de año y conocer los derechos que asisten a las personas consumidoras, enfatizando que el Sernac continuará desplegando acciones de fiscalización, orientación y educación para proteger a la ciudadanía en la región.

