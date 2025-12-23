DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes Javiera Morales Alvarado conversó con la ciudadanía sobre el escenario político posterior a las recientes elecciones presidenciales, el caso de corrupción que afecta a Gendarmería, y la promulgación de una ley impulsada por ella que regula el uso de dispositivos electrónicos en las salas de clases.

En relación al Presidente electo José Antonio Kast, la parlamentaria valoró el cambio de actitud tras el proceso electoral, señalando que “hubo un gran cambio del presidente electo, había un José Antonio Kast en campaña que no reconocía ningún avance de este gobierno... una vez electo esos ánimos electorales disminuyen”. En ese contexto, añadió: “veo un cambio de tono que me parece muy prudente lo celebro y espero sea así también su gobierno, salvo lo de Argentina, pero no entendí muy bien el sentido del viaje más allá de la amistad con el país argentino”. No obstante, la diputada manifestó inquietud por algunas señales simbólicas y por la falta de definiciones claras respecto al gasto público, indicando que “la foto con la motosierra me genera ciertas preocupaciones, porque sabemos que uno de los caballitos de batalla de campaña fue el recorte de 6 mil millones de dólares”. En esa línea, advirtió que “preocupa porque bien sabe la gente que Magallanes es una región que requiere mucho subsidio, inversiones para mantener y mejorar nuestras condiciones de seguridad”, planteando la necesidad de aclarar si una eventual disminución del gasto público podría afectar a funcionarios públicos o beneficios sociales.

Otro de los temas abordados fue la denominada “Operación Apocalipsis”, calificada como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Gendarmería, con cerca de 70 detenidos entre civiles y funcionarios de la institución. Al respecto, Morales sostuvo que “más allá de la arista de la investigación penal ahora vienen profundas modificaciones legales a Gendarmería para que sea la institución que deba ser, se trasladará del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad”. Agregó que “yo creo que para tener más seguridad se necesita un Estado probo, transparente e incorruptible, no sirve de nada aumentar las penas de los delitos”.

La parlamentaria recordó que “hay 46 funcionarios formalizados, espero que esa investigación termine pronto y ahora hay que hacer las reformas legales para que no siga habiendo corrupción en Gendarmería, aquí se actuó a tiempo”. Asimismo, explicó que “quedaría solamente el SRJ en el Ministerio de Justicia y Gendarmería pasaría al Ministerio de Seguridad, similar a la PDI y Carabineros de Chile”, precisando que este cambio implica una estructura más vertical, donde “Gendarmería tiene asociaciones gremiales internas pero al momento que pasan al Ministerio de Seguridad, ya no puede tener agrupaciones sindicales”.

Finalmente, la diputada destacó que el proyecto de ley de su autoría que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales en las salas de clases fue despachado a ley por el Congreso Nacional. La normativa, que comenzará a regir a partir del año escolar 2026, obliga a los establecimientos a actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de ese año y contempla excepciones por necesidades educativas especiales, emergencias, enfermedades, actividades pedagógicas justificadas o solicitudes fundadas de apoderados. La ley también refuerza el rol de la comunidad educativa en el acompañamiento y uso responsable de la tecnología fuera del horario escolar, consolidando una regulación que busca mejorar la convivencia y los procesos de aprendizaje en la educación parvularia, básica y media.

