COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

Una nueva sesión del Comité Operativo Regional de Justicia (COR) se llevó a cabo en la región de Magallanes cuyo objetivo fue evaluar lo realizado durante el año y destacar los avances que el Servicio de Reinserción Social Juvenil ha mostrado en el primer año de gestión institucional.

​



Este Comité es liderado por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos Michelle Peutat y coordinado operativamente por el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel. A la cita acudieron representantes de más de 11 servicios públicos que lo integran, como Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, Salud, Trabajo, Deporte, Culturas, las Artes y el Patrimonio, Desarrollo Social y Familia, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo; y servicios regionales de Protección Especializada, Gendarmería, Sence, Fosis, Injuv, Migraciones, INDH, Sernameg, Senda, entre otras. Estos integrantes asumieron diversos compromisos en enero de 2025 al conformar el COR, y desde entonces han colaborado en la ejecución de diversas iniciativas que buscan la integración social de los jóvenes en conflicto con la justicia.

​



La última jornada del año 2025, incluyó una rendición de avances de la Corporación Opción, Organismo Acreditado del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la región de Magallanes, encargado de administrar medidas y/ sanciones en medio libre a través de centros de cumplimiento, en las modalidades Libertad Asistida Especial (LAE); Libertad Asistida Simple (LAS); Salida Alternativa (SA); Servicio en beneficio de la Comunidad y Reparación de Daño (SBC/RD y Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA. Estas modalidades son una alternativa a la privación libertad.

​



La exposición de Corporación Opción estuvo liderada por Claudia Páez, directora del Centro Tripartito MCA, SA, SBC; junto a Ana María Vásquez, directora de Centro LAE y LAS; y Natalia Briceño, psicóloga y jefa técnica del Organismo Acreditado.

​



Junto a lo anterior, el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, informó sobre los avances alcanzados en este primer año de gestión institucional, mediante un informe del Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción, en el cual la autoridad valoró los avances y destacó los desafíos para el 2026, en áreas que han fortalecido la prevención y el acompañamiento de los jóvenes usuarios del sistema.

​



La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat resaltó al cierre del primer año de esta instancia técnica el "poder revisar el plan de trabajo que se trazó el COR, permitiendo abordar de qué manera se ha ido dando cumplimiento a sus distintos ejes de acción y, especialmente, cuáles son aquellas medidas de continuidad para el próximo año y la identificación de otras a más largo plazo a través del Plan de Acción Regional. Al respecto, también es muy relevante la participación del intersector, para poder responder adecuadamente a las necesidades locales, a objeto de entregar un mejor acompañamiento y asegurar la plena reinserción social de las y los jóvenes infractores de ley".

​



Por su parte, el Director Regional del Servicio de Reinserción Social juvenil, César Montiel, valoró el compromiso de los servicios que integran el COR. "Este trabajo es el resultado del compromiso de los distintos servicios públicos, asegurando a través de la articulación de sus ofertas programáticas, que cada adolescente tenga una oportunidad real de cambiar su vida y construir un futuro, promoviendo su reinserción social y familiar. En resumen, el COR ha transformado la política pública en acciones concretas, promoviendo un sistema de justicia juvenil más humano, efectivo y centrado en la reinserción".

​



¿Qué es el COR?





El COR es un espacio resolutivo, cuya misión fundamental es coordinar la implementación del Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción Juvenil, además de abordar situaciones técnicas particulares y responder a necesidades de cobertura y disponibilidad de la oferta requerida.

​



Adicionalmente, reúne en una misma instancia a los distintos sectores del Estado que deben acompañar la intervención especializada que permita avanzar hacia el abandono de toda conducta delictiva de las y los jóvenes que se encuentran en proceso de reinserción social.





​

