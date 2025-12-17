DIPUTADO MATHESON DEMANDA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO PARA NO SEGUIR AFECTANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE TORRES DEL PAINE Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS POR PARTE DE CONAF

Luego de una serie de denuncias por parte de la Cámara de Turismo de la provincia de Ultima Esperanza y la movilización de los trabajadores del parque Torres del Paine, ante la falta de respuesta por parte de Conaf a las observaciones realizadas en las últimas semanas con respecto al ingreso de turistas al parque y la falta de implementación para los funcionarios, el diputado Christian Matheson manifestó su total respaldo para con los trabajadores y guardaparques, junto con exigir a Conaf una "pronta respuesta" a las peticiones realizadas para un adecuado funcionamiento del parque.

Para el legislador, la falta de claridad por parte de Conaf responde "al actuar que ha tenido el gobierno durante estos cuatro años de administración, donde no han sido capaces de sentarse a conversar con los actores que realmente saben de turismo en la región y con sus propios trabajadores, a quienes no han sido capaces de entregarles los implementos básicos para poder realizar sus funciones".

Sin ir más lejos, Matheson aseguró que el gobierno "nuevamente actúa en base a improvisaciones y falta de rigurosidad, en la época del año más importante para el turismo en la región de Magallanes, donde llegan miles de visitantes para recorrer uno de los atractivos más emblemáticos no sólo de este rincón del mundo, sino de todo el país".

"Es hora de que el Ministerio de Agricultura y Conaf se pongan a trabajar en serio, que estudien realmente cuales son los requerimientos de los funcionarios y establezca reglas claras con la anticipación necesaria en cuanto a tarifas de acceso y sistema de adquisición de entradas. Basta de improvisaciones y no tomar en consideración la forma en que funciona el turismo en nuestra región", subrayó el parlamentario magallánico, junto con asegurar que "no porque vayan de salida, hay que traspasarle estas problemáticas al futuro gobierno. Las soluciones se requieren hoy".

"Espero que las autoridades no traten de dilatar sus decisiones con mesas de trabajo a destiempo. Se requieren soluciones hoy y ahora, porque son muchos los turistas que tienen programada su visita a la región y especialmente al parque Torres del Paine, lo que significa la activación de giros económicos y ocupación laboral, ósea estamos hablando del bienestar de los habitantes de toda una provincia de nuestra Región, generando un círculo virtuoso desde lo turístico. Da la impresión que el gobierno saliente después de casi cuatro años no ha tenido la capacidad para entender cómo funciona el turismo en nuestra Región, ni lo que esta actividad significa económicamente para Ultima Esperanza y Magallanes", cerró el diputado Matheson.