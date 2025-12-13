CONAF ENTREGA RECOMENDACIONES A VISITANTES DE TORRES DEL PAINE POR FRENTE DE MAL TIEMPO

Debido a la presencia de un frente de mal tiempo que afecta al Parque Nacional Torres lo Paine desde hoy viernes 12 de diciembre y que, de acuerdo a los pronósticos, se mantendrá hasta el próximo domingo 14, con fuertes vientos, precipitaciones y nevadas en sectores por sobre los 700 msnm., la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, con el fin de evitar accidentes y resguardar la integridad de los visitantes que realicen el sendero Base Torres durante este fin semana, recomienda el uso del siguiente equipamiento:

● Micro crampones, bastones, calzado y ropa adecuada a las condiciones climáticas adversas

(guantes y ropa en capas, de abrigo e impermeable).

La anterior medida regirá desde mañana sábado 13 de diciembre hasta el próximo domingo 14 de diciembre. Las condiciones climáticas seguirán siendo monitoreadas desde CONAF y cualquier cambio en las condiciones será informado de manera oportuna a través de canales oficiales de la institución.

​

