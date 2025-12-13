Punta Arenas,
13 de diciembre de 2025

CONAF ENTREGA RECOMENDACIONES A VISITANTES DE TORRES DEL PAINE POR FRENTE DE MAL TIEMPO

Este fin de semana. ​

IMG-20251212-WA0048

Debido a la presencia de un frente de mal tiempo que afecta al Parque Nacional Torres lo Paine desde hoy viernes 12 de diciembre y que, de acuerdo a los pronósticos, se mantendrá hasta el próximo domingo 14,  con fuertes vientos, precipitaciones y nevadas en sectores por sobre los 700 msnm., la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes,  con el fin de evitar accidentes y resguardar la integridad de los visitantes que realicen el sendero Base Torres durante este fin semana, recomienda  el uso del siguiente equipamiento:

● Micro crampones, bastones, calzado y ropa adecuada a las condiciones climáticas adversas

(guantes y ropa en capas, de abrigo e impermeable).

La anterior medida regirá desde mañana sábado 13 de diciembre hasta el próximo domingo 14 de diciembre. Las condiciones climáticas seguirán siendo monitoreadas desde CONAF y cualquier cambio en las condiciones será informado de manera oportuna a través de canales oficiales de la institución.


Cierre emergencia 2

REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN

CONAF ENTREGA RECOMENDACIONES A VISITANTES DE TORRES DEL PAINE POR FRENTE DE MAL TIEMPO

Este fin de semana.


Este fin de semana.


DREAMS: LOS AMANTES DE LA CUMBIA ESTARÁN DE FIESTA CON “LOS CHARROS DE LUCHITO Y RAFAEL”

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CONAF ENTREGA RECOMENDACIONES A VISITANTES DE TORRES DEL PAINE POR FRENTE DE MAL TIEMPO

corte dice 2025 3

CORTE DE PUNTA ARENAS RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN DE NUTRICIONISTA DESPEDIDA POR VIAJAR AL EXTRANJERO CON LICENCIA MÉDICA

MTYZ TRAMO 3-1

MINVU CUENTA CON RECOMENDACIÓN SATISFACTORIA (RS) PARA CONSTRUIR NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO DE LAS MINAS

