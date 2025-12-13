SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DESTACA AVANCES EN APOYO SOCIAL, INCLUSIÓN ELECTORAL E INFRAESTRUCTURA PARA PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Desarrollo Social de Magallanes, Danilo Mimica Mansilla, conversó con la audiencia para informar sobre una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno que buscan fortalecer la protección social, la inclusión y el desarrollo urbano en la comuna de Punta Arenas.

En la instancia, la autoridad destacó la inauguración del primer Ecomercado Solidario de la comuna, una iniciativa del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), ejecutada por la Corporación Manos de Hermanos, que permitirá la entrega de provisiones a familias vulnerables. Este espacio busca apoyar la seguridad alimentaria, promoviendo además el uso responsable de alimentos y el acceso digno a productos básicos.

Asimismo, se difundieron las medidas de inclusión dispuestas para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, orientadas a garantizar el derecho a voto de personas con discapacidad. Entre ellas, se contempla la posibilidad de asistir a votar acompañado por una persona de confianza para ejercer el voto asistido, el uso de plantillas ranuradas o con sistema Braille y la habilitación de una plataforma en el sitio web del Servel destinada a personas sordas o con discapacidad auditiva.

Durante la conversación, también se resaltó que JUNAEB Magallanes recibió el Sello Chile Cuida, reconocimiento que certifica la atención preferente a personas cuidadoras. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas forma parte de las 16 instituciones del Estado que cuentan con este distintivo, el cual permite otorgar una atención prioritaria en sus oficinas a quienes se encuentran acreditados como cuidadores.

Finalmente, se informó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) para la construcción de un nuevo puente sobre el Río de las Minas, lo que permitirá avanzar en la identificación presupuestaria de 4.928 millones de pesos para su ejecución. La obra conectará las calles Cirujano Videla y Rancagua, fortaleciendo el eje norte-sur de la ciudad y mejorando la conectividad urbana de Punta Arenas.





