Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

SEREMI DEL TRABAJO INFORMA PAGO DE AGUINALDO NAVIDEÑO Y RECUERDA NORMAS LABORALES POR VOTACIÓN DE ESTE DOMINGO

Buenos días región.

seremitrabajo

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, informó a la ciudadanía sobre importantes materias previsionales y laborales que impactan directamente a miles de personas en la región de Magallanes.

La autoridad destacó el inicio del pago del tradicional Aguinaldo de Navidad, beneficio que ya comenzó a ser recibido por más de 23 mil pensionados y pensionadas en la región. En total, 23.070 personas serán favorecidas con este aporte, lo que representa una inversión cercana a los 700 millones de pesos a nivel regional. En el contexto nacional, el beneficio alcanzará a más de 2 millones 870 mil personas, reafirmando el compromiso del Estado con el apoyo económico a quienes reciben pensiones durante estas fechas de fin de año.

En la instancia, la seremi también abordó las normas laborales vigentes con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se desarrollará este domingo 14 de diciembre. Al respecto, recordó que los malls y la Zona Franca deberán permanecer cerrados durante la jornada electoral, en cumplimiento de la legislación vigente.

Asimismo, informó que las y los trabajadores que deban desempeñar funciones ese día cuentan con un permiso especial de tres horas para concurrir a votar, derecho que debe ser respetado por los empleadores, independiente del tipo de contrato o jornada laboral. Desde la cartera del Trabajo se reiteró el llamado a cumplir la normativa y a resguardar el ejercicio del derecho a sufragio en un proceso democrático fundamental para el país.


MARIO ISIDRO MORENO

CARTELERA CULTURAL 13 DE DICIEMBRE

Noticias
Relacionadas
SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

nuestrospodcast
directorasslep

CUATRO PROFESORAS FUERON SELECCIONADAS PARA HACERSE CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Noticias
Destacadas
AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

redsaludmagallanes

REDSALUD MAGALLANES LANZA PROGRAMA TELE-ACV CON SOPORTE NEUROLÓGICO 24/7 PARA LA REGIÓN

sernageomingore

SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

nothofagus

DESCUBREN LOS ÚLTIMOS BOSQUES DE LA ANTÁRTICA OCCIDENTAL GRACIAS A HOJAS FÓSILES DE NOTHOFAGUS