CERCA DE TRES MIL MAGALLÁNICOS RECIBIRÁN ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS, DE SALUD Y ALIMENTOS GRACIAS A INICIATIVA DE CORMAG

El salón Nelda Panicucci, en el edificio central del Gobierno Regional, en la ciudad de Punta Arenas, este miércoles se repletó de voluntarias y voluntarios: todos convocados para participar del hito de lanzamiento de la iniciativa “Apoyo a la Red de Organizaciones de Voluntarios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, la primera de 24 iniciativas impulsada por la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag), que luego de meses de trabajo y consultas institucionales, comienza a materializar sus objetivos en esta parte del país.

El fin de esta iniciativa es fortalecer el trabajo territorial, la asociatividad y colaboración de organizaciones de voluntariados de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, abasteciéndolos de alimentación, artículos de salud, higiene y cuidados, además de artículos ortopédicos. Para ello, Cormag entregará canastas familiares con alimentos perecibles y no perecibles; pañales, suplementos, sabanillas; sillas de rueda, andadores, catres clínicos, baños portátiles, entre otros; a más de una veintena de agrupaciones. La población beneficiaria total es de 2.843 personas.

El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

El Gobernador Jorge Flies relevó este “primer proyecto que ya toma forma”, pues los mecanismos para su concreción, sinceró, significaron incluso un cambio en la Ley de Presupuesto.

“Ustedes saben que hoy día es muy difícil a instituciones sin fines de lucro estar rindiendo los recursos porque, o se les pierden las boletas, o no saben cómo se hace la rendición en las plataformas, especialmente en las que hoy día el sector público tiene que rendir. Así que la ventaja, entre otras cosas, de este proyecto, que en el ámbito de los recursos que se compran, van a ser intermediados por la Cormag a través de plataformas públicas”, acotó luego la máxima autoridad regional.

En la misma línea, subrayó en que esta iniciativa no es solo un respaldo a la Corporación, “sino que lo sentimos absolutamente parte”: “Es un gran acierto y es un logro poder encontrar una forma de distribuir o direccionar recursos que, para el Gobierno Regional, directamente habría sido imposible, pero a través de la Cormag se puede hacer”.

Yenny Oyarzo, gerenta general de Cormag, transparentó que, pese al largo trabajo de consultas sobre el funcionamiento de la Corporación (a la Dirección de Presupuesto del ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República), ya existen 22 iniciativas en espera.

“Es un despegue a la ejecución de iniciativas en cuatro pilares: fomento productivo, temas sociales, culturales y deportes”, aseguró luego la gerenta.

Carlos Ampuero, de la Asociación Regional de Voluntarios (Arevol), una de las redes beneficiadas, valoró: “Para nosotros, es súper importante esta iniciativa, ya que nosotros somos el puente entre los recursos y hacia dónde van destinado”.

Organizaciones beneficiadas

En Punta Arenas, las organizaciones que recibirán aportes materiales son aquellas agrupadas en Arevol: Damas de Rojo, Damas de Celeste, Damas de Verde, Damas de Blanco, Agrupación ASODI, Comunidad Puro Corazón, Oratorio Jacinto Bocco, Voluntariado CESFAM 18 de Septiembre, Voluntariado CESFAM Juan Damianovic, Unión Comunal de Salud, Voluntariado Misioneros del Padre Hurtado, Agrupación de Jubilados y Montepiados UNAP Magallanes, Elige Vivir Feliz, Agrupación Multifamiliar, Agrupación Culturas al Viento.

En Natales serán la Agrupación de Dializados, Trasplantados y Enfermos Renales (Aditer), la Agrupación Luz y Esperanza, y la Agrupación Resiliencia.

En Porvenir los beneficiarios serán Amigas del Hospital y Cruz Roja.

Y en Cabo de Hornos será la Cruz Roja.

