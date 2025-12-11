Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de diciembre de 2025

CERCA DE TRES MIL MAGALLÁNICOS RECIBIRÁN ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS, DE SALUD Y ALIMENTOS GRACIAS A INICIATIVA DE CORMAG

​El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

cormagmagallanes

El salón Nelda Panicucci, en el edificio central del Gobierno Regional, en la ciudad de Punta Arenas, este miércoles se repletó de voluntarias y voluntarios: todos convocados para participar del hito de lanzamiento de la iniciativa “Apoyo a la Red de Organizaciones de Voluntarios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, la primera de 24 iniciativas impulsada por la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag), que luego de meses de trabajo y consultas institucionales, comienza a materializar sus objetivos en esta parte del país.

El fin de esta iniciativa es fortalecer el trabajo territorial, la asociatividad y colaboración de organizaciones de voluntariados de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, abasteciéndolos de alimentación, artículos de salud, higiene y cuidados, además de artículos ortopédicos. Para ello, Cormag entregará canastas familiares con alimentos perecibles y no perecibles; pañales, suplementos, sabanillas; sillas de rueda, andadores, catres clínicos, baños portátiles, entre otros; a más de una veintena de agrupaciones. La población beneficiaria total es de 2.843 personas.

El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

El Gobernador Jorge Flies relevó este “primer proyecto que ya toma forma”, pues los mecanismos para su concreción, sinceró, significaron incluso un cambio en la Ley de Presupuesto.

“Ustedes saben que hoy día es muy difícil a instituciones sin fines de lucro estar rindiendo los recursos porque, o se les pierden las boletas, o no saben cómo se hace la rendición en las plataformas, especialmente en las que hoy día el sector público tiene que rendir. Así que la ventaja, entre otras cosas, de este proyecto, que en el ámbito de los recursos que se compran, van a ser intermediados por la Cormag a través de plataformas públicas”, acotó luego la máxima autoridad regional.

En la misma línea, subrayó en que esta iniciativa no es solo un respaldo a la Corporación, “sino que lo sentimos absolutamente parte”: “Es un gran acierto y es un logro poder encontrar una forma de distribuir o direccionar recursos que, para el Gobierno Regional, directamente habría sido imposible, pero a través de la Cormag se puede hacer”.

Yenny Oyarzo, gerenta general de Cormag, transparentó que, pese al largo trabajo de consultas sobre el funcionamiento de la Corporación (a la Dirección de Presupuesto del ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República), ya existen 22 iniciativas en espera.

“Es un despegue a la ejecución de iniciativas en cuatro pilares: fomento productivo, temas sociales, culturales y deportes”, aseguró luego la gerenta.

Carlos Ampuero, de la Asociación Regional de Voluntarios (Arevol), una de las redes beneficiadas, valoró: “Para nosotros, es súper importante esta iniciativa, ya que nosotros somos el puente entre los recursos y hacia dónde van destinado”.

Organizaciones beneficiadas

En Punta Arenas, las organizaciones que recibirán aportes materiales son aquellas agrupadas en Arevol: Damas de Rojo, Damas de Celeste, Damas de Verde, Damas de Blanco, Agrupación ASODI, Comunidad Puro Corazón, Oratorio Jacinto Bocco, Voluntariado CESFAM 18 de Septiembre, Voluntariado CESFAM Juan Damianovic, Unión Comunal de Salud, Voluntariado Misioneros del Padre Hurtado, Agrupación de Jubilados y Montepiados UNAP Magallanes, Elige Vivir Feliz, Agrupación Multifamiliar, Agrupación Culturas al Viento.

En Natales serán la Agrupación de Dializados, Trasplantados y Enfermos Renales (Aditer), la Agrupación Luz y Esperanza, y la Agrupación Resiliencia.

En Porvenir los beneficiarios serán Amigas del Hospital y Cruz Roja.

Y en Cabo de Hornos será la Cruz Roja.







serviumagallanes

CORTE SUPREMA DESCARTA DISCRIMINACIÓN HACIA POSTULANTES INDÍGENAS Y VALIDA CRITERIOS APLICADOS POR SERVIU MAGALLANES EN PROCESO HABITACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CERCA DE TRES MIL MAGALLÁNICOS RECIBIRÁN ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS, DE SALUD Y ALIMENTOS GRACIAS A INICIATIVA DE CORMAG

Leer Más

​El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

​El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

cormagmagallanes
nuestrospodcast
epaaustral

EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
cormagmagallanes

CERCA DE TRES MIL MAGALLÁNICOS RECIBIRÁN ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS, DE SALUD Y ALIMENTOS GRACIAS A INICIATIVA DE CORMAG

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
colorrun

MULTITUDINARIA CORRIDA COLOR RUN DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
asado porvenir

TASTE ATLAS SE RINDE ANTE LA PATAGONIA: EL CORDERO AL PALO CHILENO ENTRA AL TOP MUNDIAL DE LOS MEJORES PLATOS