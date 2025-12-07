SAG MAGALLANES REFUERZA VIGILANCIA FORESTAL CON LA INSTALACIÓN DE TRAMPAS DE MONITOREO

Durante la primavera, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes intensifica su labor de vigilancia forestal mediante la instalación de una red estratégica de más de 70 trampas distribuidas en distintos puntos de la ciudad de Punta Arenas y alrededores. Este sistema permite detectar de manera temprana el ingreso y establecimiento de insectos que puedan afectar el bosque nativo.

Desde la oficina provincial Magallanes explicaron que la red contempla distintos tipos de trampas, cada una con un propósito específico. Las trampas funnel o de embudo se utilizan para detectar insectos que atacan la madera y los árboles de pino. Las trampas de tablero están diseñadas para captar insectos cromotrópicos, es decir, especies que son atraídas por ciertos colores; y las trampas fototrópicas permiten capturar insectos atraídos por la luz. Finalmente, a contar de presente mes de diciembre, se incorporarán trampas delta, orientadas a la detección de la polilla invasora Lymantria dispar, una especie con alto potencial de daño sobre bosques nativos del género Nothofagus, como coigüe y lenga, entre otros.

La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida destacó el avance de la región en esta materia, señalando "Magallanes da un paso importante en la modernización de sus procesos de vigilancia con la digitalización del registro de datos de trampeo a través del Sistema Integrado de Vigilancia Fitosanitaria (SIVIF), que reemplaza al antiguo SISVEG. Este sistema permite que las inspecciones se registren en línea y en terreno, facilitando la gestión de información y apoyando una toma de decisiones más oportuna para la prevención y control de plagas forestales".

Por su parte, el director regional (s) de SAG Magallanes, Juan Francisco Álvarez Cárcamo, destacó "las estaciones de prospección y la instalación de trampas que estamos desplegando en la provincia permiten actuar tempranamente ante cualquier brote de insectos que pueda afectar los bosques nativos y el arbolado urbano, protegiendo así la biodiversidad regional. Este mismo trabajo se realiza también en el resto de la región de Magallanes, reforzando la vigilancia y detección temprana de plagas en todo el territorio".

Finalmente, la encargada regional de la unidad de protección agrícola, forestal y semillas de SAG Magallanes, Graciela Arancibia Reyes, hizo un llamado a la comunidad a colaborar con el trabajo del SAG. "Es fundamental que la ciudadanía no manipule las trampas instaladas, ya que fueron ubicadas estratégicamente para monitorear la presencia de plagas, y cualquier alteración puede afectar su eficacia. Si observa una trampa, por favor respete su ubicación y evite moverla o tocarla", señaló.



