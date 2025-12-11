Punta Arenas,
11 de diciembre de 2025

FARO ISLOTES EVANGELISTAS ES NOMBRADO FARO DEL AÑO POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

​Este 10 de diciembre en Mumbai en India, se realizó la reunión anual de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación (IALA), importante instancia en donde Chile es parte del Consejo Directivo.

Faro Islotes Evangelistas Faro del Año 2025 reconocido por la IALA

Desde hace 14 años la IALA elige, tras una largo análisis y estudios, un "Faro del Año" en donde se evalúan diferentes aspectos tantos desde la importancia geográfica, aporte a la navegación segura, historia, vínculo con la comunidad y su impacto en el tiempo, siendo este 2025 elegido el Faro "Islotes Evangelistas", el cual desde 1896 ilumina la boca occidental del Estrecho de Magallanes, siendo uno de los más importantes reconocimientos que ha recibido nuestro país en este ámbito.

 

El Jefe del Centro Zonal de Señalización Marítima, Teniente Primero Litoral Matt Ovando, comentó que "Faro "Islotes Evangelistas" es literalmente una roca en medio del mar, el cual desde 1896 ilumina y guía a los navegantes en una de las rutas más exigentes y extremas del mundo, dando la bienvenida o despidiendo a los buques y naves que enfrentan las aguas del Estrecho de Magallanes", añadiendo que "tormenta permanente, vientos de más de 200 kilómetros por hora, son parte del cotidiano de quienes en un pequeño promontorio oceánico sirven manteniendo operativo el fanal y controlando la navegación".

 

Entre otros faros que postularon al reconocimiento, se encontraba el "Mull of Gallaway" de Reino Unido, el cual fue construido en 1830 y es hasta el día de hoy uno de los ejemplos de preservación del patrimonio de faros en el mundo, así como también el Faro "Portopí" de España, el cual tiene una historia marítima que data del año 1300, siendo la actual estructura del año 1617.

 

Para la decisión del comité técnico se consideraron diferentes variables, entre ellas infraestructura y preservación, vínculo con la comunidad y la historia local, así como su ubicación geográfica y aporte a la seguridad de la navegación, postulando más de una decena de faros para este importante reconocimiento internacional.

 

 

LABOR E HISTORIA DE FARO "ISLOTES EVANGELISTAS"

 

El Teniente Ovando comenta que "En este minuto, mientras comentamos este importante reconocimiento, hay cuatro fareros, tres hombres y una mujer, quienes están escribiendo una historia entre viento mar y soledad, llevando sobre sus hombros una historia que ha cruzado tres siglos y que hoy con este reconocimiento pone en lo más alto el nombre de generaciones de fareros que han entregado parte de su vida con pasión y profesionalismo guiando a los navegantes".

 

La "Roca", como lo denominan los fareros es tremendamente importante para la especialidad, señalando el Jefe del Centro Zonal de Señalización Marítima que "para los Fareros del Fin del Mundo Faro islotes Evangelistas es un desafío, es escuela, es poner lo mejor de sí para cumplir con las responsabilidades de un equipo que solo enfrenta la bravura del mar, llevando la consigna noble que nos une a todos como una sola hermandad, guiar a los navegantes, resguardar rutas marítimas seguras y aportar desde aislados rincones al desarrollo y progreso del mundo", comenta el oficial.

 

El Teniente Primero Litoral Matt Ovando afirma que "El secreto de Faro Islotes Evangelistas no está en la roca donde fue construido, tampoco en sus gruesas murallas, no es en su fanal o modernos sistemas, está en su gente, en el componente humano que generación tras generación ha legado a uno de los Faros más extremos, inhóspitos y a la vez maravillosos de nuestro mar, nuestro mar que es un continuo universal que une civilizaciones", destacando así la sacrificada labor de los Fareros del Fin del Mundo.

 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL QUE ES UNA RESPONSABILIDAD

 

Para muchos este importante reconocimiento es una tremenda responsabilidad, comentando el Teniente Ovando que "da cuenta de una historia de rigor y sacrificio escritas en la denominada "Roca", siendo los fareros portadores de un legado que ha demostrado que "el corazón de un farero no late sino que destella", conformando un espíritu que nos une como la luz de un fanal en los bravos mares de nuestro mundo".

 

El nombramiento entregado al Faro "Islotes Evangelistas" por parte de la IALA es parte de los diferentes reconocimientos entregados a los Fareros del "Fin del Mundo", quienes en la Región de Magallanes y Antártica Chilena realizan un servicio incansable manteniendo más del 50% de las Ayudas a la Navegación nacional, realizando despliegues en faros habitados y contribuyendo a la seguridad a la navegación desde el sur del golfo de Penas hasta el Territorio Chileno Antártico.

 


Faro Islotes Evangelistas Faro del Año 2025 reconocido por la IALA

