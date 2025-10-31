Punta Arenas,
31 de octubre de 2025

JOSÉ ANTONIO KAST CRITICA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO: “LA SITUACIÓN DE CHILE SE HA IDO DESMEJORANDO A NIVEL INTERNACIONAL DE MANERA PROGRESIVA”

Buenos días región.

joseantoniokast

Esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó una amplia agenda de temas vinculados a Magallanes, las zonas extremas y su visión de país, en el marco de su visita a la región.

“Nosotros tenemos una mirada muy específica sobre las zonas extremas. Creemos que los distintos gobiernos han ido descuidando de alguna manera la potencialidad que tienen nuestras zonas extremas como Arica, Parinacota, Magallanes y la Antártica Chilena. La proyección que tenemos nosotros desde Magallanes a la Antártica es tremenda”, afirmó Kast, destacando la necesidad de potenciar la conectividad, la acuicultura y el turismo regional.

Respecto al sector salmonicultor, el abanderado republicano valoró su aporte económico, señalando que “hemos ido viendo cómo el tema de la salmonicultura se ha ido transformando en uno de los porcentajes más importantes de ingresos para la región”. En ese sentido, sostuvo que existen “grupos muy organizados, ideologizados, que intentan impedirlo”, y aseguró que su eventual gobierno impulsará “una facilitación regulatoria importante donde se terminen los abusos de la Ley Lafkenche”.

Sobre el turismo en Magallanes, Kast destacó su potencial internacional, afirmando que “si queremos abrir Magallanes al mundo, porque tiene todo para poder ser un centro turístico espectacular, necesitamos mayor infraestructura y tener una mirada más geopolítica de la zona”. Agregó que se requiere mejorar la infraestructura portuaria y aeroportuaria en distintas comunas de la región para acompañar ese desarrollo.

En materia de conectividad, el candidato planteó que el proyecto Chile x Chile debe abordarse de forma realista: “Chile x Chile bimodal tenemos que tener claro que no va a ser un Chile x Chile terrestre, salvo que tuviéramos una capacidad infinita de construir puentes y túneles, que no la tenemos”. Además, sostuvo que un eventual triunfo de su sector podría favorecer las relaciones con Argentina y, con ello, beneficiar el transporte terrestre regional.

En el plano internacional, Kast valoró los recientes cambios políticos en el continente: “Bolivia tuvo un cambio de rumbo político que nosotros valoramos y también nos parece una muy buena noticia que se haya consolidado el liderazgo de Javier Milei en Argentina”. Sin embargo, criticó la política exterior del actual gobierno, señalando que “la situación de Chile se ha ido desmejorando a nivel internacional de forma progresiva”.

“Podemos ver las primeras excursiones que hizo el presidente Boric donde se confundía de quién era el representante de Estados Unidos, o cuando iba a cumbres donde no llega el resto de los presidentes. Ha elegido momentos donde hemos tenido situaciones muy críticas en Chile, y eso ha afectado nuestra proyección internacional”, dijo.

Sobre seguridad y control fronterizo, el aspirante presidencial enfatizó la necesidad de mantener bajos los índices de delincuencia en la región: “Podemos ser muy enérgicos en la zona norte, pero el crimen tiende a moverse. Necesitamos mantener un muy buen control portuario y aeroportuario de la zona”. También advirtió que su administración implementaría medidas estrictas en recintos penitenciarios: “Delincuente o persona extranjera que cometa un delito en Chile va a pagar la cuenta en Chile completa”.

“El celular no va a ser un elemento de uso habitual en las cárceles. Y a la persona que se le sorprenda con un celular, se le van a aplicar todas las normas del reglamento penitenciario de la manera más dura”, añadió, destacando como modelos de referencia los sistemas carcelarios de El Salvador, Italia y Australia.

Kast también criticó la falta de recursos hacia las Fuerzas Armadas, asegurando que “el gobierno chileno ha tenido una deuda con nuestro Ejército por cosas que el mismo gobierno le pidió”, e hizo un llamado a modernizar el equipamiento y mejorar las condiciones de los conscriptos.

Finalmente, abordó el panorama electoral de 2025, anunciando que el Partido Republicano competirá con la “Lista K”: “Nosotros hemos planteado un gobierno de emergencia para sacar adelante a Chile de las crisis, pero eso necesita también un parlamento para Chile”. En Magallanes, precisó, los candidatos serán Alejandro Riquelme, Javiera Calvo y Juan José Srdanovic Arcos, a quienes pidió apoyar junto a su candidatura presidencial.



“Si usted confía en mí, vote por alguno de esos tres candidatos para tener un parlamento para Chile y lograr hacer las modificaciones legales necesarias para que Chile vuelva a crecer”, concluyó Kast.


kusonovic

SENADOR KUSANOVIC PROYECTA EL PRÓXIMO GOBIERNO: “AQUÍ VA A SALIR KAST O INCLUSO PODRÍA SALIR KAISER”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


nuestrospodcast
24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

Noticias
Destacadas
24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

IMG_20251030_080319

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

