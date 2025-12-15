Punta Arenas,
15 de diciembre de 2025

"LA EMERGENCIA NO SIGNIFICA AUTORITARISMO": EL PRIMER DISCURSO DE JOSÉ ANTONIO KAST COMO PRESIDENTE ELECTO DE CHILE

​El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, celebró ese domingo su triunfo electoral ante miles de seguidores en Santiago, donde adelantó que establecerá una agenda de cambios profunda para enfrentar problemas de "emergencia" que ve en el país.

kost

El abogado de 59 años ganó la segunda vuelta con 58% de los votos, frente al 41% que obtuvo la candidata de izquierda Jeannette Jara, quien reconoció el mandato "fuerte y claro" de las urnas.

En su primer discurso a los chilenos, Kast dijo que tendrá tres prioridades -seguridad, inmigración y progreso económico- para las cuales tomará "decisiones difíciles" que no entregarán resultados inmediatos.

"La emergencia no significa para nada autoritarismo. La emergencia significa una cosa muy simple: prioridad, urgencia y cumplimiento", dijo ante el temor que genera el mayor giro a la derecha desde el retorno de la democracia en Chile hace 35 años.

Para enfrentar la criminalidad, un tema que dominó la campaña, Kast refrendó su agenda de "mano dura" contra quienes incumplan la ley.

"Tenemos que tener mucha firmeza contra la delincuencia, el crimen organizado, la impunidad y el descontrol. Pero también tenemos que tener mucha grandeza para reconstruir la convivencia, el respeto y la confianza de nuestros compatriotas", dijo.


Aseguró que su gobierno permitirá las protestas, como las de los jóvenes que han tomado las calles en momentos clave del país en los últimos años, pero advirtió que no tolerará el quebrantamiento del orden.

"No tenemos ningún problema en que los jóvenes se manifiesten", dijo, pero añadió que perseguirán a quienes cometan delitos. "Chile no puede acostumbrarse al miedo. Chile no puede acostumbrarse al fuego", señaló.

Sobre el control migratorio más estricto que prometió en campaña, el político del Partido Republicano -del cual anunció su renuncia ahora que resultó electo- anunció que los migrantes que cometan faltas no tendrán cabida en el país sudamericano.

"Nosotros queremos recibirlos, pero cumpliendo la ley. El que no cumpla la ley se tiene que ir. Y si un amigo extranjero, que está radicado, infringe la ley, se tiene que ir", dijo.

Al referirse a la situación económica del país, Kast avizoró que el país enfrentará dificultades: "Vamos a tener un año duro, muy duro. Porque las finanzas del país no están bien".

También consideró que Chile enfrenta "un tremendo drama en salud", así como problemas en vivienda y educación, por lo que pidió paciencia a los chilenos para ver resultados.

"Nos van a tocar momentos difíciles. Momentos en los que tendremos que tomar decisiones muy relevantes. Tenemos que instaurar una cultura de trabajo en conjunto, de confianzas, y eso se puede hacer más allá de las diferencias que podemos haber tenido en distintas etapas de nuestra vida política", apuntó.

Desde este lunes, iniciará el proceso de transición con el presidente Gabriel Boric, con quien sostendrá una reunión en el palacio de La Moneda.

El 11 de marzo del próximo año asumirá el poder.

Fuente: bbc.com





"LA EMERGENCIA NO SIGNIFICA AUTORITARISMO": EL PRIMER DISCURSO DE JOSÉ ANTONIO KAST COMO PRESIDENTE ELECTO DE CHILE

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

Leer Más

El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


CON EL 100% DE LAS MESAS ESCRUTADAS EN MAGALLANES: KAST 55,29% - JARA 44,71%

Noticias
Destacadas
leysecaelecciones

DAN INICIO A EJECUCIÓN DE CONVENIO ENTRE GOBIERNO REGIONAL E INDAP PARA FORTALECER LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MAGALLANES

LA DEMOCRACIA Y SUS DERECHOS

NIÑAS Y NIÑOS DE PUERTO EDÉN APRENDEN SOBRE ESCALADA Y ESPELEOLOGÍA