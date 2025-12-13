MINVU Y CCHC PRESENTAN MANUALES CON RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EDIFICACIONES EN DUNAS Y TUBERÍAS PLÁSTICAS TRAS EXPERIENCIAS DE SOCAVONES

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto con el vice presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Orlando Sillano, encabezaron esta mañana el seminario “Lanzamiento de Manuales de Construcción en Dunas e Instalación de Tuberías de PP-R"” en el que se presentaron estos documentos que tienen por objetivo poner a disposición de la industria herramientas técnicas confiables que integren tanto fundamentos teóricos como aprendizajes prácticos provenientes de la ejecución de obras además de difundir buenas prácticas constructivas y promover el uso de estos documentos en proyectos de edificación.

En su intervención en el seminario, desarrollado en auditorio de la CChC en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, el ministro Carlos Montes señaló que “la idea de estos manuales surgió de un acuerdo con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría que, a partir de los socavones en Viña del Mar y de las consecuencias en las edificaciones que tuvo en ese momento, y también con la mala calidad de los PP-R (tuberías plásticas) de esa época. Y, además, empezó a aparecer con fuerza el tema de la impermeabilización de zonas húmedas y también el de los hongos, que fueron temas que empezaron a entrar en el debate”.

Al respecto, el titular de Vivienda agregó que “en el marco de esto, la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Minvu, y el Instituto de la Construcción, en los años 2024 y 2025, buscaron articular capacidades de los proveedores, instaladores, profesionales de la ingeniería y de la academia para responder a esto. Y los manuales son un aporte bien concreto para elevar el estándar técnico de las obras habitacionales, aportar a los criterios de diseño, de construcción y de revisión”.

Por su parte, el vicepresidente de la CChC, Orlando Sillano, afirmó que “estos manuales orientarán el trabajo de la construcción en distintos tipos de terrenos. Nuestro país posee una enorme diversidad de territorios, cada uno con desafíos particulares. La misión de quienes construyen y de quienes regulan es asegurar que cada proyecto alcance el mejor estándar posible, sea seguro y contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas [...] Si bien se trata de documentos técnicos, aportan ejemplos claros y aplicables sobre cómo abordar construcciones en terrenos desafiantes, demostrando que es posible desarrollarlos con resultados seguros y positivos cuando se trabaja con rigor y conocimiento".

Los documentos presentados son el “Manual de recomendaciones de diseño y construcción de edificaciones en laderas de dunas y maicillos” y el “Manual de recomendaciones para instalación de tuberías del PP-R en edificaciones”. Además, las autoridades informaron de un tercer manual en desarrollo sobre “Criterios y recomendaciones técnicas para el uso de productos de impermeabilización en edificaciones”.

El primer manual (recomendaciones para edificaciones en laderas de dunas y maicillos) busca establecer criterios y recomendaciones de diseño y construcción para mejorar la seguridad y desempeño de las obras. Está dirigido a profesionales de empresas constructoras e ingeniería, proyectistas y especialistas relacionados con emplazamientos en dunas y maicillos. Entre sus contenidos técnicos se encuentran recomendaciones de diseño y ejecución, normativas aplicables y ejemplos de reparación y casos prácticos.

En tanto que el manual sobre instalación de tuberías del PP-R en edificaciones aborda problemas detectados en instalaciones sanitarias y en la impermeabilización de zonas húmedas que cuales han generado infiltraciones, hongos y altos costos de reparación en viviendas del Minvu. Está orientado a profesionales, instaladores, inspecciones técnicas, constructoras e inmobiliarias. Incluye normativa aplicable, recomendaciones de instalación y ejemplos de reparación.

