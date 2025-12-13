Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de diciembre de 2025

MINVU Y CCHC PRESENTAN MANUALES CON RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EDIFICACIONES EN DUNAS Y TUBERÍAS PLÁSTICAS TRAS EXPERIENCIAS DE SOCAVONES

En el seminario en el que se presentaron estos manuales, el ministro Montes destacó que “la idea de estos manuales surgió tras los socavones en Viña del Mar y problemas con tuberías, y buscan ser un aporte concreto para elevar el estándar técnico de las obras”. ​

unnamed

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto con el vice presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Orlando Sillano, encabezaron esta mañana el seminario “Lanzamiento de Manuales de Construcción en Dunas e Instalación de Tuberías de PP-R"” en el que se presentaron estos documentos que tienen por objetivo poner a disposición de la industria herramientas técnicas confiables que integren tanto fundamentos teóricos como aprendizajes prácticos provenientes de la ejecución de obras además de difundir buenas prácticas constructivas y promover el uso de estos documentos en proyectos de edificación.

 

En su intervención en el seminario, desarrollado en auditorio de la CChC en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, el ministro Carlos Montes señaló que “la idea de estos manuales surgió de un acuerdo con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría que, a partir de los socavones en Viña del Mar y de las consecuencias en las edificaciones que tuvo en ese momento, y también con la mala calidad de los PP-R (tuberías plásticas) de esa época. Y, además, empezó a aparecer con fuerza el tema de la impermeabilización de zonas húmedas y también el de los hongos, que fueron temas que empezaron a entrar en el debate”.

 

Al respecto, el titular de Vivienda agregó que “en el marco de esto, la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Minvu, y el Instituto de la Construcción, en los años 2024 y 2025, buscaron articular capacidades de los proveedores, instaladores, profesionales de la ingeniería y de la academia para responder a esto. Y los manuales son un aporte bien concreto para elevar el estándar técnico de las obras habitacionales, aportar a los criterios de diseño, de construcción y de revisión”. 

 

Por su parte, el vicepresidente de la CChC, Orlando Sillano, afirmó que “estos manuales orientarán el trabajo de la construcción en distintos tipos de terrenos. Nuestro país posee una enorme diversidad de territorios, cada uno con desafíos particulares. La misión de quienes construyen y de quienes regulan es asegurar que cada proyecto alcance el mejor estándar posible, sea seguro y contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas [...] Si bien se trata de documentos técnicos, aportan ejemplos claros y aplicables sobre cómo abordar construcciones en terrenos desafiantes, demostrando que es posible desarrollarlos con resultados seguros y positivos cuando se trabaja con rigor y conocimiento".

 

Los documentos presentados son el “Manual de recomendaciones de diseño y construcción de edificaciones en laderas de dunas y maicillos” y el “Manual de recomendaciones para instalación de tuberías del PP-R en edificaciones”. Además, las autoridades informaron de un tercer manual en desarrollo sobre “Criterios y recomendaciones técnicas para el uso de productos de impermeabilización en edificaciones”.

 

El primer manual (recomendaciones para edificaciones en laderas de dunas y maicillos) busca establecer criterios y recomendaciones de diseño y construcción para mejorar la seguridad y desempeño de las obras. Está dirigido a profesionales de empresas constructoras e ingeniería, proyectistas y especialistas relacionados con emplazamientos en dunas y maicillos. Entre sus contenidos técnicos se encuentran recomendaciones de diseño y ejecución, normativas aplicables y ejemplos de reparación y casos prácticos.

 

En tanto que el manual sobre instalación de tuberías del PP-R en edificaciones aborda problemas detectados en instalaciones sanitarias y en la impermeabilización de zonas húmedas que cuales han generado infiltraciones, hongos y altos costos de reparación en viviendas del Minvu.  Está orientado a profesionales, instaladores, inspecciones técnicas, constructoras e inmobiliarias. Incluye normativa aplicable, recomendaciones de instalación y ejemplos de reparación.


seremimideso

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DESTACA AVANCES EN APOYO SOCIAL, INCLUSIÓN ELECTORAL E INFRAESTRUCTURA PARA PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONAF ENTREGA RECOMENDACIONES A VISITANTES DE TORRES DEL PAINE POR FRENTE DE MAL TIEMPO

Leer Más

Este fin de semana.


Este fin de semana.


IMG-20251212-WA0048
nuestrospodcast
dos

DREAMS: LOS AMANTES DE LA CUMBIA ESTARÁN DE FIESTA CON “LOS CHARROS DE LUCHITO Y RAFAEL”

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
IMG-20251212-WA0048

CONAF ENTREGA RECOMENDACIONES A VISITANTES DE TORRES DEL PAINE POR FRENTE DE MAL TIEMPO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
corte dice 2025 3

CORTE DE PUNTA ARENAS RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN DE NUTRICIONISTA DESPEDIDA POR VIAJAR AL EXTRANJERO CON LICENCIA MÉDICA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
MTYZ TRAMO 3-1

MINVU CUENTA CON RECOMENDACIÓN SATISFACTORIA (RS) PARA CONSTRUIR NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO DE LAS MINAS