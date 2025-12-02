BARRIO CAMILO HENRÍQUEZ EN PUNTA ARENAS: ADELANTOS URBANOS Y RECONOCIMIENTO AL QUEHACER COMUNITARIO MARCARON EL CIERRE DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

A tablero vuelto se realizó el viernes recién pasado, la ceremonia de cierre del Programa Quiero Mi Barrio en el sector Camilo Henríquez de Punta Arenas. El encuentro contó con la participación del Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia; el director subrogante de Dideco, Alvaro Guzmán Delgado; el jefe de Secplan, Nicolás Pérez Montt Arana; la presidenta de la Junta de Vecinos N°51 Edith Huenchumán Cárdenas; el presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio, Ramón Morales Contreras; profesionales del programa Quiero Mi Barrio, vecinas y vecinos.

El Seremi Marco Uribe Saldivia destacó “La cohesión social y el trabajo colaborativo entre los vecinos, vecinas, los profesionales del municipio y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo muestran sus frutos hoy día en este cierre del Programa Quiero Mi Barrio en el sector Camilo Henríquez y Loteo Ahern, en el cual se repletó la junta de vecinos, lo cual demuestra una alta participación que partió en pandemia, que tuvo su proceso extenso producto de aquello y que finalmente termina en un cierre espectacular por parte del Ministerio, del Municipio y también de las vecinas y vecinos que están muy contentos de todo el trabajo realizado y logrado”.

La inversión directa del Programa Quiero Mi Barrio superó los 592 millones de pesos, desglosados en $538.500.000 pesos para la ejecución de proyectos urbanos del Plan de Gestión de Obras y $59.240.880 pesos en tres iniciativas del Plan de Gestión Social.

Por su parte, Álvaro Guzmán Delgado, Director de Desarrollo Comunitario, rememoró el escenario que se vivió a inicios de la implementación en plena pandemia “No había una conexión entre los vecinos, las vecinas y dirigentes, y poco a poco este tema fue tomando cuerpo, calidez, rostros, y hoy día estamos culminando con algo muy bonito. Estamos tremendamente orgullosos, los vecinos han hecho un trabajo permanente, en favor de toda la comunidad, junto con excelentes equipos profesionales que han estado apoyando esta labor y sacando en conjunto las iniciativas, tanto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como del Municipio, en un trabajo que apunta justamente a crear lazos, levantar nuevo liderazgo y crear un tejido social que sea capaz de sustentarse en el tiempo”.

Los propios vecinos y vecinas agradecieron el trabajo desarrollado por los profesionales que aportaron en diferentes etapas de la intervención del programa, destacando el compromiso de la profesional Katherine Miranda Flores quien permaneció en su cargo durante todo el proceso.

En las alocuciones se destacó la completa renovación urbana del sector, con obras elegidas por sus propios habitantes, tales como la instalación de canastillos para el depósito de residuos domiciliarios y la obra urbana principal denominada “Mejoramiento e Implementación Luminarias y Construcción de Áreas Verdes Recreativas”, que habilitó un amplio espacio público consistente en un paseo peatonal accesible, con zonas de mirador, iluminación y paisajismo. La obra se complementó con un proyecto del Fondo Regional de Inversión Local de la Subdere, ejecutado por el Municipio, consistente en el mejoramiento de las circulaciones.

Otra de las iniciativas del Minvu que llegó al barrio fue el Programa de Pavimentos Participativos en calzadas de tierra y aquellas que presentaban mayor deterioro. Además, se gestionó el financiamiento para mejorar cuatro plazoletas con una inversión de 350 millones de pesos aportada por el Gobierno Regional.

El Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia, agregó “Muestra de las obras y participación vecinal es el mural que tengo a mis espaldas, en el cual también participamos en conjunto con mi familia. Son grandes avances: recuperación de espacios públicos, pavimentos participativos y también temas de seguridad por lo demás que se plasman en este querido barrio de la comuna de Punta Arenas”.

Homenaje a los inicios

En el encuentro se presentó el documental “Historia del Barrio Camilo Henríquez- Loteo Ahern” realizado por el periodista Gonzalo Espina Echeverría y un video sobre la intervención del programa, a cargo del realizador audiovisual, Sebastián Díaz Ramírez. Ambas proyecciones gatillaron un viaje en el tiempo desde el año 1983, cuando se entregaron las 180 viviendas básicas del Barrio Camilo Henríquez y los esfuerzos individuales y colectivos que se sumaron para la obtención de títulos de dominio del Loteo Ahern conformado por 50 viviendas de autoconstrucción, hasta la actualidad.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Vecinos, Edith Huenchumán Cárdenas expresó “Hoy día vivimos una emoción muy grande, recordar todo lo que hemos avanzado desde el año noventa, que crearon los sitios del Loteo Ahern y también el origen de la Camilo Henríquez. Nosotros, de alguna manera, con la llegada del Programa Quiero mi Barrio, quedamos empoderados, nos enseñaron y nosotros ahora tenemos que seguir trabajando para que este barrio se conserve como está ahora, iluminado, con las calles pavimentadas”.

Plan de Gestión Social

A diferencia de otros barrios intervenidos donde adquieren protagonismo las obras urbanas financiadas por el Minvu a través del Programa Quiero Mi Barrio, en el sector de Camilo Henríquez alcanzaron igual relevancia las iniciativas del Plan de Gestión Social.

Con financiamiento directo del programa, se ejecutaron los proyectos “Lugares que dejan huella”, “Por un barrio con conciencia medioambiental” y “Mi barrio más seguro”. La gestión barrial logró la adjudicación de 4 proyectos por más de 15 millones de pesos, provenientes de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Enap y el Municipio.

Además, se realizaron 37 instancias en beneficio del barrio, tales como talleres, capacitaciones, charlas, atenciones de salud y seguridad entre otros. Lo anterior con la contribución de la Seremi de las Culturas, Casa Azul del Arte, Conaf, direcciones y unidades municipales, Servicio de Salud, Senapred, IND, Sercotec, Seremi de Energía, Prodemu y Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras.

Como muestra de esta activa y entusiasta participación, se contó con la actuación de la agrupación musical creada al alero del programa Quiero Mi Barrio y dirigida por el profesor Fernando Alarcón, además de la música de la Banda 7 de Julio.

En la ocasión se rindió un minuto de silencio en homenaje a la vecina Viviana Andrade Ojeda (Q.E.P.D.) fallecida este año y se entregaron numerosos reconocimientos a las directivas de las organizaciones vecinales y comunitarias que contribuyeron a la implementación del Programa y que seguirán trabajando en pos del beneficio común.

​

