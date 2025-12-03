NUEVO ESTANQUE LOS ÑIRRES FORTALECERÁ EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL SECTOR CENTRO PONIENTE DE PUNTA ARENAS

En el marco del Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esta mañana fue inaugurado el nuevo Estanque Los Ñirres y sus obras complementarias, infraestructura que será operada por Aguas Magallanes y que permitirá asegurar el suministro de agua potable para más de 3.500 viviendas proyectadas en el sector centro poniente de la ciudad.

Con una inversión cercana a los 5.100 millones de pesos, la iniciativa busca acompañar el crecimiento habitacional de Punta Arenas, garantizando el acceso a un servicio esencial para miles de familias. En una primera etapa, la infraestructura beneficiará directamente a 1.500 familias que recibirán sus casas en los conjuntos habitacionales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda El Trébol y Valle Los Sauces, además de los proyectos del Programa de Integración Social y Territorial desarrollados por la constructora EBCO-OMCORP.

El proyecto contempla una planta elevadora de agua potable, una impulsión de 1.300 metros que cruza el río de las Minas, y un nuevo estanque de dos millones de litros de capacidad, desde donde se abastecerán las viviendas del sector.

En la oportunidad el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, destacó "Estamos muy gratos de la finalización de esta gran obra de infraestructura sanitaria en la ciudad de Punta Arenas que nace de la mano de nuestro Plan de Emergencia Habitacional y refleja los frutos de la colaboración público privada, permitiendo la conexión a la red sanitaria para el acceso a la vivienda propia de parte de 3.500 familias de la capital regional".

Durante la ceremonia, el gerente regional de Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic, destacó que esta obra "es un claro ejemplo de cómo la articulación público-privada permite materializar obras que no solo responden a necesidades inmediatas, sino que también proyectan una ciudad preparada para crecer de manera sostenible y planificada".

El desarrollo de esta infraestructura es resultado del trabajo colaborativo entre el Minvu, Serviu, y Aguas Magallanes, quienes en 2023 firmaron un convenio de actuación conjunta para mejorar la planificación y ejecución de proyectos habitacionales, facilitando la prestación de servicios sanitarios de calidad. A lo anterior se sumó el trabajo conjunto con la empresa desarrolladora de proyectos habitacionales EBCO.

Con la puesta en marcha del Estanque Los Ñirres, Punta Arenas avanza en infraestructura hídrica moderna, segura y sostenible, reafirmando el compromiso de Aguas Magallanes con el desarrollo urbano y la calidad de vida de la comunidad.

​

