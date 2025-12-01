Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de diciembre de 2025

AUSTRO CHILE Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABORDAN PREOCUPANTE CAÍDA DEL TURISMO EN LA CIUDAD

Comunicado de prensa.

Reunión alcalde 25-11

​La Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile A.G. sostuvo una reunión con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para analizar la profunda baja en la llegada de turistas que está experimentando la Provincia de Magallanes, situación que ya genera impactos directos en la actividad económica regional.

 
Durante el encuentro, se revisaron cifras actualizadas y los distintos factores que hoy presionan negativamente al sector. Según los datos de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), el flujo de pasajeros hacia Punta Arenas ha disminuido de forma significativa en comparación con el año 2018.

 
“Si se miran los datos que provee la Junta de Aeronáutica Civil, el número de pasajeros que llega a Punta Arenas ha disminuido respecto al año 2018. Entre enero y octubre, recibimos más de 86 mil pasajeros menos que en el mismo periodo de 2018, es decir, una baja de casi un 25%”, señaló Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile.

 
A esta caída en pasajeros aéreos se suman otros acontecimientos que han afectado la imagen del destino y la intención de viaje, como el paro de LATAM, que en su momento generó escenarios donde durante 10 días solo había un vuelo disponible en total para viajar a Punta Arenas, además del alza sostenida en los precios de los pasajes.

 
Adicionalmente, Austro Chile alertó sobre otro factor que agrava el panorama: esta temporada de cruceros registrará 19 recaladas menos en comparación con la temporada 2023–2024, lo que representa una disminución de 10% en las recaladas. A ello se suma que la llegada de pasajeros en la temporada 2024–2025 también cayó en torno al 10% respecto a la temporada anterior, profundizando el impacto en la llegada de visitantes por vía marítima y afectando directamente a los servicios turísticos asociados.

 
La Asociación también expresó su inquietud frente a la baja del presupuesto público destinado a promoción turística para 2026, advirtiendo que, sin una inversión adecuada, será difícil revertir la tendencia actual.

 
El alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich, indicó que "El llamado que estamos haciendo junto con Austro Chile es entender que hay un problema que hoy no se ve tanto por los turistas argentinos que nos visitan, pero que se puede notar muy pronto: los números van para la baja. Esperamos que todos los entes públicos y privados que trabajan por el turismo se sumen a este trabajo conjunto, porque cuando le va bien a alguien en Punta Arenas, les va bien a todos. Hay que tener una inversión de Sernatur en Punta Arenas como destino, y eso tiene que hacerse ahora".

 
En este contexto, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y Austro Chile acordaron impulsar un trabajo articulado para enfrentar la situación. Entre las primeras medidas, se contempla la realización de reuniones conjuntas con líneas aéreas, con el objetivo de incrementar la frecuencia de vuelos hacia la ciudad y promover el retorno de las operaciones de Jetsmart en Punta Arenas.


Desde Austro Chile se subrayó que la recuperación turística exige una coordinación estrecha entre el sector público y privado, sumada a una fuerte inversión en promoción nacional e internacional, especialmente en un momento donde diversos factores externos están afectando la demanda.


5 años punta arenas la ciudad que queremos (22)

PUNTA ARENAS REVISA SU HOJA DE RUTA URBANA A CINCO AÑOS DE MESA "LA CIUDAD QUE QUEREMOS"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

Leer Más

El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


PAES CP previo
nuestrospodcast
IMG_7056

ÉPICO REGRESO A MAGALLANES DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Reunión alcalde 25-11

AUSTRO CHILE Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABORDAN PREOCUPANTE CAÍDA DEL TURISMO EN LA CIUDAD

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
portada5f3218bd975d4338b66dd0069b3bdb75

LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL FUE 8,4% EN EL TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE DE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
tabsacorrida

CON 30% DE AUMENTO EN LOS CUPOS, ESTE SÁBADO COMIENZA INSCRIPCIÓN PARA LA 4TA CORRIDA INTERNACIONAL TABSA PORVENIR