AUSTRO CHILE Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABORDAN PREOCUPANTE CAÍDA DEL TURISMO EN LA CIUDAD

​La Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile A.G. sostuvo una reunión con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para analizar la profunda baja en la llegada de turistas que está experimentando la Provincia de Magallanes, situación que ya genera impactos directos en la actividad económica regional.



Durante el encuentro, se revisaron cifras actualizadas y los distintos factores que hoy presionan negativamente al sector. Según los datos de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), el flujo de pasajeros hacia Punta Arenas ha disminuido de forma significativa en comparación con el año 2018.



“Si se miran los datos que provee la Junta de Aeronáutica Civil, el número de pasajeros que llega a Punta Arenas ha disminuido respecto al año 2018. Entre enero y octubre, recibimos más de 86 mil pasajeros menos que en el mismo periodo de 2018, es decir, una baja de casi un 25%”, señaló Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile.



A esta caída en pasajeros aéreos se suman otros acontecimientos que han afectado la imagen del destino y la intención de viaje, como el paro de LATAM, que en su momento generó escenarios donde durante 10 días solo había un vuelo disponible en total para viajar a Punta Arenas, además del alza sostenida en los precios de los pasajes.



Adicionalmente, Austro Chile alertó sobre otro factor que agrava el panorama: esta temporada de cruceros registrará 19 recaladas menos en comparación con la temporada 2023–2024, lo que representa una disminución de 10% en las recaladas. A ello se suma que la llegada de pasajeros en la temporada 2024–2025 también cayó en torno al 10% respecto a la temporada anterior, profundizando el impacto en la llegada de visitantes por vía marítima y afectando directamente a los servicios turísticos asociados.



La Asociación también expresó su inquietud frente a la baja del presupuesto público destinado a promoción turística para 2026, advirtiendo que, sin una inversión adecuada, será difícil revertir la tendencia actual.



El alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich, indicó que "El llamado que estamos haciendo junto con Austro Chile es entender que hay un problema que hoy no se ve tanto por los turistas argentinos que nos visitan, pero que se puede notar muy pronto: los números van para la baja. Esperamos que todos los entes públicos y privados que trabajan por el turismo se sumen a este trabajo conjunto, porque cuando le va bien a alguien en Punta Arenas, les va bien a todos. Hay que tener una inversión de Sernatur en Punta Arenas como destino, y eso tiene que hacerse ahora".



En este contexto, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y Austro Chile acordaron impulsar un trabajo articulado para enfrentar la situación. Entre las primeras medidas, se contempla la realización de reuniones conjuntas con líneas aéreas, con el objetivo de incrementar la frecuencia de vuelos hacia la ciudad y promover el retorno de las operaciones de Jetsmart en Punta Arenas.

Desde Austro Chile se subrayó que la recuperación turística exige una coordinación estrecha entre el sector público y privado, sumada a una fuerte inversión en promoción nacional e internacional, especialmente en un momento donde diversos factores externos están afectando la demanda.





