ALEJANDRO AVENDAÑO GALLARDO: “A 40 DÍAS DE SOLICITAR UN PRONUNCIAMIENTO A CONTRALORÍA REGIONAL SOBRE LAS ALZAS DE TARIFAS ELÉCTRICA EN LA REGIÓN, AUN NO HAY RESPUESTA DE AVANCE”

Entendiendo que deben haber varios requerimiento en distintas materias, en este caso tan sensible para la ciudadanía como lo es las abusivas alzas y poca transparencia, hoy no se ve avance ni respuesta, solo lo que uno puede revisar a través de la página de contraloría, pronunciamiento presentado el 16 de octubre de 2025 hoy aun esta en la etapa que señala, se determina si su presentación debe ser derivada al nivel Central o Regional, según su ubicación geográfica y determinar si el documento debe ser revisado por una unidad de fiscalización, jurídica u otro tipo, derivando el documento a quien resulte responsable.

Es de esperar que pronto exista respuesta de avances concretos o donde finalmente se revisara dicho pronunciamiento que tiene consultas concretas de como al ser un sistema que estamos fuera del sistema interconectado central hayamos tenido los mismos porcentajes de alzas a las tarifas.

Programa Informe Regional, Tarifas eléctricas luz y sombra por ITV Patagonia.

Primeramente destacar los informes de investigación conducido por la periodista Scarleth Cárdenas, a mi criterio en el informe investigativo de las tarifas eléctricas quedaron más dudas ya que no estuvieron las preguntas a los organismos relacionados con la fijación de tarifas para las regiones de Aysén y Magallanes que son diferentes a las del sistema interconectado regional, por ejemplo se realiza un solo calculo para ambas regiones?, siendo que Aysén su sistema de generación es en base a Diesel y en el caso de Magallanes un 90% de la generación eléctrica es con gas, gas que tiene un valor privilegiado ya que es un menor valor al que pagamos los consumidores por ejemplo.

El que más se justificó el Gerente de Edelmag dejando la fijación de tarifas a los organismos de gobierno de turno, que no fueron entrevistados, justifica las utilidades del año 2024, que reporto un aumento del 54% en sus utilidades, alcanzando aproximadamente $8.066 millones, en comparación con los $5.207 millones del año 2023, que justificación tiene para las utilidades del 2023, y además pudimos saber que el valor que se nos cobra en nuestra boleta como administración de servicios, debemos pagarle a quien toma la lectura de nuestro medidor el personal administrativo de edelmag que prepara la factura y para remate debemos pagarle el costo del papel de la boleta.

Todas están consultas y más están en la solicitud de pronunciamiento realizado a la contraloria que estoy seguro solicitará e investigará la realidad de las alzas de la tarifa eléctrica.

Comparto en gran parte lo señalado por el Core Juan Morano, como por ejemplo que Enap venda directamente a Edelmag y no pasar por Gasco, la estatal vende el gas en peso, no en dolar el m3, finalizo señalando Avendaño.

