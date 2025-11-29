COLEGIO JUAN LADRILLEROS PRESENTE EN LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE CON INNOVADORES PROYECTOS ROBÓTICOS

Durante el desarrollo de la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde, realizada este fin de semana en el CIJUM de Punta Arenas, Sebastián Morales, estudiante del Colegio Juan Ladrilleros e integrante del taller de robótica, presentó junto a su equipo un stand que llamó la atención de la comunidad por su enfoque en soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la vida cotidiana.

El espacio expuesto por Sebastián y sus compañeros constó de tres robots diseñados con funcionalidades específicas. “El stand consta de 3 robots, con funciones para ayudar al medio ambiente y las personas en su día a día”, explicó. El primero de ellos está destinado a apoyar labores en invernaderos, poniendo las plantas en cintas transportadoras y dividiéndolas en grupos. El segundo fue creado para enfrentar condiciones climáticas adversas, ya que “sirve para derretir escarcha negra, hielo y nieve mediante la sal, derritiéndola pasando por los sitios más críticos”. El tercero corresponde a un clasificador de residuos, capaz de almacenar el material en un contenedor y separarlo según corresponda.

Sebastián destacó el valor que tiene participar en este tipo de instancias educativas y de divulgación científica. Según señaló, “la importancia de este tipo de eventos es muy grande porque esto ayuda a por ejemplo a quienes participan en un mundial de robótica que se realiza todos los años, para conocer, conocer otros robots, conocer lugares”. Para el joven, estas ferias permiten intercambiar experiencias, aprender de otras propuestas tecnológicas y motivar a más estudiantes a explorar el mundo de la robótica y la innovación.

La participación del Colegio Juan Ladrilleros refleja el interés creciente de la comunidad educativa local por vincular la tecnología con el desarrollo sostenible, en un evento que nuevamente convocó a instituciones, talleres y estudiantes de toda la región.

