30 de noviembre de 2025

DURANTE TRES DÍAS, BARRIO PRAT CELEBRARÁ “NAVIDAD EN LA PLAZA ESMERALDA”

Vecinas y vecinos de todo Punta Arenas podrán disfrutar de una gran cantidad de actividades para toda la familia. ​

dji_mimo_20251126_111426_0_1764180538956_photo

Con una fuerte apuesta comunitaria y un trabajo colaborativo entre comerciantes, instituciones públicas y organizaciones civiles, la Asociación de Comerciantes del Barrio Prat lanzó oficialmente la primera edición de “Navidad en la Plaza Esmeralda”, un evento gratuito que se desarrollará este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio Prat, Eduardo Barreau, destacó el carácter inédito de esta iniciativa.

“Este año, por primera vez, como asociación, nos agrupamos con todas las instituciones cívicas del sector y con entidades públicas para ofrecer una actividad que convoque a los vecinos del Barrio Prat y de toda Punta Arenas. Queremos que la comunidad nos acompañe en estos tres días de encuentro navideño, con deporte, concursos, recreación y actividades artísticas”, señaló.

Barreau también agradeció a quienes han colaborado en la organización. “Quiero mandar un saludo y un agradecimiento a todas las entidades públicas de Punta Arenas, a la Municipalidad, a la Armada, a la Junta de Vecinos, al Cuerpo de Bomberos y a todas las empresas privadas que se han sumado. Este barrio está agradecido de ese apoyo y vamos a seguir trabajando para que los vecinos se sientan seguros y orgullosos de su sector”, agregó.

El cierre de un ciclo y el comienzo de otro

La actividad marca también el cierre del ciclo del programa Barrios Comerciales de Sercotec, que durante tres años acompañó al Barrio Prat en iniciativas de seguridad, hermoseamiento y fortalecimiento comercial. Su directora regional, Natacha Alarcón, destacó la relevancia de este hito.

“Estamos muy contentos porque esta actividad ambiciosa e innovadora representa el cierre de tres años de trabajo conjunto, en los que se invirtieron alrededor de 75 millones de pesos. Este evento muestra lo que se logra cuando los comerciantes se organizan y trabajan con las organizaciones civiles del barrio”, indicó.

La autoridad también valoró la proyección que deja el programa: “Creemos firmemente que el Barrio Prat está preparado para continuar solo, tal como ya lo ha demostrado el Barrio Comercial 18. Este año celebramos 10 años del programa Barrios Comerciales y pronto anunciaremos los nuevos barrios que iniciarán su año uno en Punta Arenas”, añadió.

Alianzas

El evento cuenta además con el patrocinio y apoyo de la Asociación de Productores de Hidrógeno Verde y sus Derivados en Magallanes (H2V Magallanes AG). Su presidente, Salvador Harambour, destacó el sentido comunitario de la actividad: “Para nosotros es un honor aportar con un granito de arena. El futuro de la región debe construirse sobre bases sólidas, y qué mejor que fortalecer a los vecinos y su historia. El Barrio Prat es patrimonial y este evento demuestra cómo la comunidad puede organizarse para el bien común. Estamos felices de participar”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos del Barrio Prat, Gabriel Machado, valoró el trabajo conjunto con los comerciantes. “Para mí era un sueño ser presidente de este barrio por su historia y lo que significa para la región. Queremos darle vida nuevamente al sector e invitar a todos los vecinos a participar. Agradecemos a los comerciantes, porque nosotros estamos para apoyar logísticamente. Las puertas de la sede están abiertas para todos”, expresó.

Programa general

La celebración comenzará este viernes 5 a las 20:30 horas, con la bendición del árbol y del pesebre que será realizada por el párroco de la Parroquia Cristo Obrero; continuando con villancicos, el encendido oficial del árbol y un show musical sorpresa.

El fin de semana ofrecerá actividades deportivas, feria navideña, concursos de pan de pascua y cola de mono, show artísticos, y dos actividades muy esperadas:

Pasarela Canina Navideña, donde las familias podrán vestir a sus mascotas y participar por los mejores atuendos.

Circuito recreativo para niños, diseñado especialmente para la actividad, con invitados locales destacados.

La programación completa incluye actividades desde las 10:00 hasta las 19:30 horas el sábado y domingo, y contempla villancicos y encendido del árbol cada jornada.

Programa de actividades

Viernes 5 de diciembre, 20:30 a 23:00 horas

  • Bendición del árbol y pesebre navideño
  • Presentación de villancicos
  • Encendido del árbol
  • Show musical sorpresa

Sábado 6 de diciembre, 10:00 a 19:30 horas

  • Actividades deportivas
  • Concurso “Desfile de Perritos”
  • Feria navideña
  • Concursos de pan de pascua y cola de mono
  • Villancicos
  • Encendido de árbol
  • Show musical sorpresa

Domingo 7 de diciembre, 10:00 a 19:30 horas

  • Actividades deportivas
  • Baile entretenido
  • Feria navideña
  • Carrera de patitas y rueditas (actividad infantil)
  • Villancicos
  • Encendido de árbol
  • Show musical sorpresa

Invitación abierta

La Asociación de Comerciantes hizo un llamado a participar y disfrutar de este espacio comunitario preparado con esfuerzo y cariño.

“Queremos que esta fiesta sea un regalo para toda la comunidad, un punto de encuentro seguro y alegre en la Plaza Esmeralda”, enfatizó Eduardo Barreau.

“Navidad en la Plaza Esmeralda” es un evento gratuito y forma parte de las actividades impulsadas por el programa Barrios Comerciales de Sercotec. Para más información, pueden seguir la Red Social Instagram @barriocomercialprat, donde se darán a conocer más detalles de las actividades.



