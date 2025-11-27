Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

CAPACITACIÓN MUNICIPAL FORTALECE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PROFESIONALES LOCALES

​Más de cien participantes recibieron herramientas para detectar y abordar casos en distintos servicios y espacios comunitarios.

CAPACITACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (4)

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Oficina Municipal de la Mujer, realizó esta mañana en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro una capacitación dirigida a profesionales de la red intersectorial, con el propósito de fortalecer la prevención de violencia de género y mejorar las competencias de primera acogida. La actividad se inserta en el programa de conmemoración del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.


La encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, Javiera Biskupovic, destacó que el trabajo preventivo se desarrolla tanto en colegios como en servicios públicos, reforzando distintas etapas de intervención. "La Municipalidad de Punta Arenas ha organizado una serie de actividades en el marco de esta fecha. Primero trabajamos con estudiantes, realizando charlas de concientización sobre violencia en el pololeo, y ahora estamos entregando herramientas a los profesionales que atienden público, porque indirectamente pueden encontrarse con mujeres que sufren violencia y necesitan saber acoger, derivar e intervenir", explicó. La profesional agregó que en Magallanes "existe una tasa de denuncia cercana al 49%, que tiene un doble significado: evidencia un número alto de casos, pero también que las mujeres se están atreviendo más a denunciar, lo que refuerza la importancia de educarse en estas temáticas".


El expositor de la Fundación Honra, Tomás Honorato, centró su intervención en comprender el fenómeno y en cómo acompañar de manera adecuada. "La violencia ocurre por creencias arraigadas y puede afectar a cualquier mujer, sin importar su edad, profesión o nivel educacional. No existe un perfil de víctima", señaló. Sobre la respuesta que debe entregarse, enfatizó: "No tenemos que cuestionar, enjuiciar ni dar órdenes. Lo importante es acompañar y ponernos a disposición de lo que ella necesita en ese momento, para que pueda recuperar autonomía y acceder a redes de apoyo". El orador también detalló señales que permiten reconocer casos de violencia, como "el control permanente, el temor a la reacción de la pareja y la pérdida de capacidad para tomar decisiones cotidianas".


La capacitación generó una evaluación positiva entre los participantes. Ercilia Águila, orientadora del Colegio Charles Darwin, valoró la instancia como una oportunidad para reforzar la labor educativa. "Son temáticas que a veces quedan ocultas y el trabajo grupal retroalimenta. La violencia en el pololeo lleva tiempo siendo tema en los colegios, y esta capacitación nos ayudará a enfrentar mejor esas situaciones", afirmó. En tanto, Marcos Balcázar, encargado de convivencia escolar del Liceo Luis Alberto Barrera, subrayó la responsabilidad de los establecimientos. "Las escuelas tenemos un rol fundamental en la protección de derechos. Más allá de la obligación de denunciar, lo más importante es ofrecer contención y apoyo a las familias, porque la violencia se está normalizando y debemos actuar de forma oportuna y eficiente", señaló.


La Oficina Municipal de la Mujer continuará impulsando acciones de sensibilización y capacitación para fortalecer el trabajo intersectorial y avanzar en la construcción de entornos más seguros para mujeres, niñas y adolescentes de Punta Arenas.


MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ALCANZA 100% EN NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

CAPACITACIÓN MUNICIPAL FORTALECE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PROFESIONALES LOCALES

​Más de cien participantes recibieron herramientas para detectar y abordar casos en distintos servicios y espacios comunitarios.

​Más de cien participantes recibieron herramientas para detectar y abordar casos en distintos servicios y espacios comunitarios.

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CAPACITACIÓN MUNICIPAL FORTALECE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PROFESIONALES LOCALES

SERVIU ABRE LICITACIÓN PARA MEJORAR EL CENTRO COSTUMBRISTA DE LAGUNA BLANCA

MUNICIPALIDAD Y POLICÍAS COORDINAN ACCIONES CONTRA FIESTAS Y LOCALES CLANDESTINOS