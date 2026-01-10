MOP Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS CONCLUYEN HABILITACIÓN EXCEPCIONAL DE CALLE LOS ÁLAMOS

La Municipalidad de Punta Arenas informó la finalización de los trabajos de habilitación de la calle Los Álamos, en el sector Llau Llau Alto, una intervención que permitió consolidar una vía de conectividad alternativa para los vecinos y que fue ejecutada de manera excepcional, dado que la construcción de caminos no corresponde a las funciones habituales del municipio.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que se trataba de una huella en muy mal estado, ubicada en un sector densamente poblado y sin planificación vial previa. "Aquí hay muchas casas, pero existía una vialidad muy deficiente. Con un trabajo realizado cien por ciento por funcionarios municipales, logramos pasar de simples pasajes a una calle que conecta tres ejes perpendiculares, entregando mayor seguridad y conectividad a los vecinos", señaló. La autoridad precisó que la municipalidad invirtió cerca de $30 millones y destacó la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, subrayando que se trata de una huella mejorada, pero con un estándar que permite una circulación más segura.

Desde la comunidad, la presidenta de la Junta de Vecinos Nº56 Llau Llau Alto, Rosa Manqui, valoró la concreción de un anhelo histórico del sector. "Este tramo de la calle Los Álamos nos permitirá una mejor conectividad y, a futuro, podría transformarse en una segunda vía de acceso. En situaciones de emergencia, como incendios o cortes de camino, esta alternativa será fundamental, ya que antes solo contábamos con la calle Los Pinos, que se congestionaba fácilmente", indicó.

El seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, destacó el trabajo colaborativo entre el ministerio, el municipio y los vecinos. "Este era un compromiso que se arrastraba por años. Hoy se refleja en un camino con un estándar muy alto, que evita el aislamiento del sector cuando se interrumpe el acceso principal. El aporte de materiales y la coordinación interinstitucional permitieron dar una solución concreta que mejora la calidad de vida de la comunidad", afirmó.

En tanto, la directora de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, Sonia Vargas, recalcó que la habilitación respondió a una demanda histórica y a criterios de seguridad. "Si bien no es una solución definitiva, sí constituye una alternativa clave de conectividad, especialmente considerando los riesgos de emergencias e incendios en sectores periurbanos. Fue necesario un esfuerzo adicional del municipio, priorizando este sector por la cantidad de vecinos y la falta de vías de acceso", explicó.

Los trabajos se desarrollaron entre septiembre y diciembre de 2025 e incluyeron la conformación de la base del camino con material grueso y estabilizado, permitiendo habilitar cerca de 400 metros de vía. Desde la Municipalidad reiteraron que esta intervención fue una excepción, motivada por la urgencia y la seguridad de los vecinos, y valoraron el trabajo conjunto que permitió concretar una mejora largamente esperada para el sector Llau Llau.

