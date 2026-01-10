Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de enero de 2026

ENAP Y ORGANISMOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN REFUERZAN TRABAJO COLABORATIVO PARA NUEVA OFERTA DE CAPACITACIONES EN MAGALLANES

​ El año 2025 se realizaron 23 cursos que abarcaron áreas como Aseo Industrial, Conducción A3, Seguridad Privada, Asistente Administrativo Contable, Soldadura e Instalador Eléctrico Clase D, entre otros.

REUNIÓN ENAP CON OTEC

Tras un exitoso programa de capacitación 2025, período en el que fueron ejecutados 23 cursos abiertos y gratuitos a la comunidad, Enap Magallanes alista su trabajo para este año.

Para comenzar con la preparación, el área de Comunidades realizó la reunión anual con los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), actividad en la que dio cuenta del balance registrado a la fecha, los principales cursos ejecutados y las proyecciones para este próximo período. “2025 fue un año muy bueno, ya que cumplimos con todos los objetivos y en esta oportunidad nos reunimos con las OTEC regionales para que veamos cómo podemos trabajar en conjunto e ir mejorando el programa que beneficia a tanta gente. Hemos sacado buenas lecciones y escuchado muchas opiniones”, señaló el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco. 

Según informó, las capacitaciones son ejecutadas en las comunas donde la empresa cuenta con operación, abarcando oficios y actividades que tienen relación con la industria. Entre los cursos realizados figuran Aseo Industrial, Seguridad Privada, Asistente Administrativo Contable, Soldadura, Conducción A3, Operador de grúa horquilla, Instalador Eléctrico Clase D y Construcción en Metalcon, entre otros. “En total, en 2025 capacitamos a 470 personas de la región, una cifra muy importante que logramos gracias a una inversión de $253 millones a través de los excedentes de las franquicias tributarias”, explicó.

Aporte y colaboración

En esta oportunidad participaron ocho OTEC, las cuales aprovecharon la instancia para resolver consultas y agradecieron que Enap tenga un programa de capacitaciones permanente en la región. “Hace muchos años que venimos trabajando en conjunto y no ha sido suspendido, ni siquiera en el tiempo de pandemia y eso implicó un gran apoyo para las OTEC porque nosotros también somos PYMES y si no fuera por el trabajo que hace Comunidades, muchas tal vez no podríamos seguir funcionando”, expresó desde la OTEC Capacitación Integral, Héctor Silva, quien destacó la relevancia de preparar mano de obra calificada; por ejemplo, en soldadura o construcción en metalcon. “Se les abre un mundo laboral muy distinto. Hay personas que, terminando el curso, ya tienen trabajo”, agregó.

Por su parte, la gerenta de OTEC Avansur, Rosa Paillán, relevó el aporte de Enap en capacitaciones relacionadas con conducción vehicular más especializada. “Es un excelente trabajo para todas las personas que han podido capacitarse y pueden crecer en lo profesional. Lo que más piden es conducción A3 y ahora estamos viendo hacer un A5 porque estamos en una zona minera y es necesario capacitar gente en transporte de carga general y tractocamiones con rampa”, dijo.

Finalmente, desde Educap Ltda., empresa que ha propiciado capacitaciones en seguridad privada, también destacaron el trabajo colaborativo con Enap. “Ha sido excelente y fundamental para fortalecer el área de seguridad, por la dificultad que tienen las personas de financiar un curso de guardia. Gracias al financiamiento de Enap hemos realizado muchos cursos, con un porcentaje mayor al 90% de colocación de personas en el mundo laboral, porque hay mucha demanda”, enfatizó el representante legal Ernesto Pereira. 





javieramorales

DIPUTADA MORALES SOLICITA A ENAP REBAJA EN PRECIO DEL GNC POR MENOR CALIDAD DEL COMBUSTIBLE TRAS EMERGENCIA EN POSESIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Leer Más

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

CORRAL MUNICIPAL (2)
nuestrospodcast
BALANCE FISCALIZACION 2025_5

CON MÁS DE 27 MIL INSPECCIONES CERRÓ EL 2025 LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEREMITT

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
REUNIÓN ENAP CON OTEC

ENAP Y ORGANISMOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN REFUERZAN TRABAJO COLABORATIVO PARA NUEVA OFERTA DE CAPACITACIONES EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
islasdiegoramirez

PROYECTO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL BUSCA IDENTIFICAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE LA LUGA ROJA EN COSTAS DE CHILE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
grau-dice-que-proximo-gobierno-tendra-mejores-condiciones-presupuestarias-que-las-que-tuvieron-en-2022

GRAU DICE QUE PRÓXIMO GOBIERNO TENDRÁ MEJORES CONDICIONES PRESUPUESTARIAS QUE LAS QUE TUVIERON EN 2022