ENAP Y ORGANISMOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN REFUERZAN TRABAJO COLABORATIVO PARA NUEVA OFERTA DE CAPACITACIONES EN MAGALLANES

Tras un exitoso programa de capacitación 2025, período en el que fueron ejecutados 23 cursos abiertos y gratuitos a la comunidad, Enap Magallanes alista su trabajo para este año.

Para comenzar con la preparación, el área de Comunidades realizó la reunión anual con los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), actividad en la que dio cuenta del balance registrado a la fecha, los principales cursos ejecutados y las proyecciones para este próximo período. “2025 fue un año muy bueno, ya que cumplimos con todos los objetivos y en esta oportunidad nos reunimos con las OTEC regionales para que veamos cómo podemos trabajar en conjunto e ir mejorando el programa que beneficia a tanta gente. Hemos sacado buenas lecciones y escuchado muchas opiniones”, señaló el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.

Según informó, las capacitaciones son ejecutadas en las comunas donde la empresa cuenta con operación, abarcando oficios y actividades que tienen relación con la industria. Entre los cursos realizados figuran Aseo Industrial, Seguridad Privada, Asistente Administrativo Contable, Soldadura, Conducción A3, Operador de grúa horquilla, Instalador Eléctrico Clase D y Construcción en Metalcon, entre otros. “En total, en 2025 capacitamos a 470 personas de la región, una cifra muy importante que logramos gracias a una inversión de $253 millones a través de los excedentes de las franquicias tributarias”, explicó.

Aporte y colaboración

En esta oportunidad participaron ocho OTEC, las cuales aprovecharon la instancia para resolver consultas y agradecieron que Enap tenga un programa de capacitaciones permanente en la región. “Hace muchos años que venimos trabajando en conjunto y no ha sido suspendido, ni siquiera en el tiempo de pandemia y eso implicó un gran apoyo para las OTEC porque nosotros también somos PYMES y si no fuera por el trabajo que hace Comunidades, muchas tal vez no podríamos seguir funcionando”, expresó desde la OTEC Capacitación Integral, Héctor Silva, quien destacó la relevancia de preparar mano de obra calificada; por ejemplo, en soldadura o construcción en metalcon. “Se les abre un mundo laboral muy distinto. Hay personas que, terminando el curso, ya tienen trabajo”, agregó.

Por su parte, la gerenta de OTEC Avansur, Rosa Paillán, relevó el aporte de Enap en capacitaciones relacionadas con conducción vehicular más especializada. “Es un excelente trabajo para todas las personas que han podido capacitarse y pueden crecer en lo profesional. Lo que más piden es conducción A3 y ahora estamos viendo hacer un A5 porque estamos en una zona minera y es necesario capacitar gente en transporte de carga general y tractocamiones con rampa”, dijo.

Finalmente, desde Educap Ltda., empresa que ha propiciado capacitaciones en seguridad privada, también destacaron el trabajo colaborativo con Enap. “Ha sido excelente y fundamental para fortalecer el área de seguridad, por la dificultad que tienen las personas de financiar un curso de guardia. Gracias al financiamiento de Enap hemos realizado muchos cursos, con un porcentaje mayor al 90% de colocación de personas en el mundo laboral, porque hay mucha demanda”, enfatizó el representante legal Ernesto Pereira.









​

