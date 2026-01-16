ENAP MAGALLANES ENTREGÓ EL BALANCE DE SU GESTIÓN Y APORTE A LA REGIÓN

​Marcando el inicio de un nuevo período de trabajo, Enap Magallanes rindió su tercera Cuenta Pública de Inversión Social, actividad que tiene como propósito dar a conocer las acciones concretas a través de las cuales en 2025 se hizo cargo de las percepciones sobre el impacto de sus operaciones, la manera en la que apoyó el desarrollo local y promovió un relacionamiento territorial transparente y cercano.



La empresa entregó los resultados de acciones comunitarias como el Programa Puertas Abiertas, los fondos concursables Enap Impulsa y el apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento.





La actividad fue liderada por la gerenta de Asuntos Corporativos de Enap, Andrea Aranda; y el gerente de Proyectos de Enap Magallanes, Carlos García; junto al jefe de la Unidad de Comunidades de la zona, Alfonso Pacheco. Asimismo, asistió el gobernador regional, Jorge Flies; el delegado presidencial, José Ruiz; entre otras autoridades, como secretarios regionales ministeriales, directores de servicio y representantes de la comunidad.





La estatal conmemoró recientemente los 80 años del descubrimiento del petróleo, un hito que marcó al país y especialmente a Magallanes. “La historia de esta región y Enap van de la mano, es un camino que hemos construido juntas y juntos; y hoy, en esta cuenta pública de inversión social, fortalecemos la transparencia, la cercanía y el diálogo. Seguiremos construyendo nuestra historia de manera colaborativa y respetuosa con la comunidad”, enfatizó la gerenta de Asuntos Corporativos, Andrea Aranda, quien destacó cómo la presencia de la empresa aporta, especialmente, a la zona.





“Enap es la energía que mueve a Magallanes y al país. Moviliza la economía local y es la fuente laboral para más de mil trabajadoras y trabajadores propios, además de más de 1.700 colaboradores de empresas contratistas. Esto impacta positiva y directamente en las familias y dinamiza el comercio regional”, señaló la ejecutiva.





El gobernador regional, Jorge Flies, destacó el trabajo silencioso, pero masivo que está haciendo la empresa, "tanto en la apertura de Enap a la comunidad, como en la capacitación de muchos jóvenes y adultos en oficios certificados y también en acciones tan loables como estar trabajando con distintas uniones comunales, juntas de vecinos y centros de padres”. Reconoció a Enap porque “es una industria que no solamente es parte de la región, sino que del alma de la región en estos 80 años. Mis felicitaciones para el equipo de Comunidades y para todos los trabajadores y trabajadoras de Enap, que son parte de la historia de nosotros ayer, hoy y por muchos años más”, celebró.





El delegado presidencial, José Ruiz, afirmó que “es indisociable la historia de la Región de Magallanes con el desarrollo que ha tenido Enap en ella”. Valoró que en la instancia la empresa dé cuenta “de la vinculación con las comunidades, particularmente con las uniones comunales, las juntas de vecinos, que permite un apoyo y financiamiento que reconoce la labor que realizan estos dirigentes que ocupan parte del tiempo de su vida en pos de mejorar su club deportivo, su barrio, su junta de vecinos, etc. Esa retribución que realiza también Enap a la región que la vio nacer, crecer y desarrollarse es digno de reconocer”, enfatizó.





Aporte a la comunidad





Dentro de las cifras entregadas por el área de Comunidades, Alfonso Pacheco afirmó que la inversión total en 2025 fue cercana a los $300 millones y destacó el alcance de las distintas iniciativas, entre ellas, el programa Enap Puertas Abiertas, que promueve el acercamiento y diálogo directo con la comunidad, el cual permitió que más de 700 personas visitaran instalaciones de Enap, incluyendo recorridos en el edificio central durante el Día del Patrimonio nacional y regional. A su vez, el programa de fondos concursables Enap Impulsa recibió 149 postulaciones el año pasado, adjudicando 29 proyectos: 20 en Punta Arenas, siete en Puerto Natales, uno en Porvenir y uno en Laguna Blanca. “En estos fondos, que nacieron en 2019, destinamos $157 millones para iniciativas que beneficiarán a más de 4.600 personas”, enfatizó Pacheco.





Otra acción relevante, fue el convenio firmado con el Servicio de Salud Magallanes, el cual permitió desarrollar campañas de prevención del cáncer de mama y cervicouterino, logrando que la población objetivo se realizara exámenes gratuitos. Esto fue complementado con una jornada de actividad física en el gimnasio Cordenap, en la cual participaron cerca de 150 personas.





Como parte de su vinculación con la historia de la región e instancias que reúnen a la comunidad puntarenense, destacaron el concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras, que en su última edición recibió más de seis mil relatos e incluyó una categoría especial por los 80 años del descubrimiento del petróleo; y la participación en el Festival de Luces y el Carnaval de Invierno.





Una de las iniciativas más significativas fue el programa de capacitación, donde 470 personas fueron parte de los 23 cursos financiados a través de los excedentes de las franquicias tributarias, en áreas tan diversas como Asistente Administrativo Contable, Soldadura, Aseo Industrial, Seguridad, Manipulación de Alimentos y Construcción en Metalcon, entre otros. Pacheco destacó que este aporte fue reconocido por la Cámara Chilena de la Construcción que premió -a nivel nacional- a la Unidad de Comunidades de Enap Magallanes como líder territorial que fortalece capacidades y emprendimiento.





Durante la actividad, Enap entregó el reconocimiento Espíritu Comunitario -que distingue a una persona o institución que ha sobresalido por su trabajo colaborativo con la empresa y en la comunidad- a la presidenta del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales Provincial Magallanes, Ingrid Melipillán, quien ha colaborado como jurado de los fondos concursables Enap Impulsa en los últimos años.

