BECARIA DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS (CHIC) SE TITULÓ CON ÉXITO TRAS REALIZAR SU DEFENSA DE MEMORIA DE TÍTULO DESDE MAGALLANES

​​Fue mediante el Programa de Movilidad Nacional Estudiantil de Pregrado de la Universidad de Chile (UCHILE) que Camila Catalán Romero llegó a realizar su práctica junto al Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC). Fue este primer paso, que permitió su estadía en la región de Magallanes para llevar a cabo su memoria de título y que recientemente culminó con su titulación como geógrafa de la Universidad de Chile.



“Efectos acumulativos en sistemas ribereños-costeros subantárticos: Una aproximación desde la memoria biocultural: Caso de la Provincia de Magallanes” se denominó su investigación, bajo la guía de la académica de la UCHILE, Joselyn Arriagada, y la co-guía de la Dra. Johanna Marambio y el Dr. Jaime Ojeda, ambos investigadores CHIC, y del Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS), de la Universidad de Magallanes.





Desde marzo a mayo, ya en Punta Arenas, Catalán efectuó su práctica en las dependencias del LEMAS. Mismo período, en el que participó de la III Conferencia Internacional CHIC, realizada en Puerto Williams, donde presentó avances de su memoria de título, y compartir espacio y experiencias junto a destacados investigadores e investigadoras.

“Una vez instalada en Punta Arenas y realizando mi práctica, el Dr. Jaime Ojeda me ayudó a orientar y delimitar mi línea de investigación. A partir de ello, comenzamos a trabajar en conjunto en la estructuración de lo que sería mi trabajo de memoria de título. Entre los meses de abril y julio del año pasado realizamos diversas salidas a terreno y contactamos a pescadores de la zona, con el objetivo de conocer su percepción respecto a estas problemáticas. Posteriormente, la información recopilada fue sistematizada y analizada como parte central del estudio”, detalló.

En ese sentido, el Dr. Ojeda explicó que este estudio analizó cómo la memoria biocultural de los pescadores recreativos y artesanales de la provincia de Magallanes aporta a la comprensión de los efectos acumulativos en los sistemas ribereño-costeros subantárticos.

“A través de entrevistas y un análisis cualitativo basado en diversos marcos teóricos, se identificaron percepciones detalladas sobre cambios ecológicos, prácticas de pesca y transformaciones del territorio, evidenciando efectos acumulativos provenientes de la industrialización costera, la contaminación y la presencia de especies exóticas. Los hallazgos muestran que los pescadores articulan estos cambios con prácticas, saberes y vínculos afectivos, evidenciando beneficios materiales, simbólicos y culturales que refuerzan la importancia de integrar el conocimiento local en estrategias de gestión y conservación”, señaló el biólogo marino.

A medida que avanzó el año, Catalán fue fortaleciendo su formación en investigación, de la mano del equipo CHIC/LEMAS, donde, por ejemplo, con el apoyo del Dr. Andrés Mansilla, se adjudicó la beca de Asistencia de Investigación de Pregrado, convocatoria primavera 2025 del CHIC.

“Trabajar e investigar junto al equipo del CHIC/LEMAS fue una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos. Por una parte, me permitió fortalecer mis conocimientos y habilidades en el ámbito de la investigación científica, y por otra, desarrollar competencias personales y profesionales clave para mi formación. Además, tuve la oportunidad de participar en diversas expediciones, lo que contribuyó significativamente al fortalecimiento de mis capacidades de muestreo en terreno y al trabajo colaborativo en contextos reales de investigación”, resaltó la nueva geógrafa.

Para su futuro, Catalán indicó que continuará en la región, ingresando al Magíster en Ciencias, Mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos de la UMAG. Así también agradeció el apoyo del Dr. Jaime Ojeda, la Dra. Johanna Marambio, el Dr. Andrés Mansilla y el Dr. Juan Carlos Aravena, y los equipos del Centro CHIC y LEMAS.

Fuente: Centro Internacional Cabo de Hornos

