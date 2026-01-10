Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de enero de 2026

BECARIA DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS (CHIC) SE TITULÓ CON ÉXITO TRAS REALIZAR SU DEFENSA DE MEMORIA DE TÍTULO DESDE MAGALLANES

El estudio analiza  la memoria biocultural de pescadores artesanales de la Provincia de Magallanes aporta la comprensión de los efectos acumulativos en los  sistemas ribereño-costeros subantárticos.

Camila Catalan

​​Fue mediante el Programa de Movilidad Nacional Estudiantil de Pregrado de la Universidad de Chile (UCHILE) que Camila Catalán Romero llegó a realizar su práctica junto al Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC). Fue este primer paso, que permitió su estadía en la región de Magallanes para llevar a cabo su memoria de título y que recientemente culminó con su titulación como geógrafa de la Universidad de Chile.

“Efectos acumulativos en sistemas ribereños-costeros subantárticos: Una aproximación desde la memoria biocultural: Caso de la Provincia de Magallanes” se denominó su investigación, bajo la guía de la académica de la UCHILE, Joselyn Arriagada, y la co-guía de la Dra. Johanna Marambio y el Dr. Jaime Ojeda, ambos investigadores CHIC, y del Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS), de la Universidad de Magallanes. 


Desde marzo a mayo, ya en Punta Arenas, Catalán efectuó su práctica en las dependencias del LEMAS. Mismo período, en el que participó de la III Conferencia Internacional CHIC, realizada en Puerto Williams, donde presentó avances de su memoria de título, y compartir espacio y experiencias junto a destacados investigadores e investigadoras.

“Una vez instalada en Punta Arenas y realizando mi práctica, el Dr. Jaime Ojeda me ayudó a orientar y delimitar mi línea de investigación. A partir de ello, comenzamos a trabajar en conjunto en la estructuración de lo que sería mi trabajo de memoria de título. Entre los meses de abril y julio del año pasado realizamos diversas salidas a terreno y contactamos a pescadores de la zona, con el objetivo de conocer su percepción respecto a estas problemáticas. Posteriormente, la información recopilada fue sistematizada y analizada como parte central del estudio”, detalló.

En ese sentido, el Dr. Ojeda explicó que este estudio analizó cómo la memoria biocultural de los pescadores recreativos y artesanales de la provincia de Magallanes aporta a la comprensión de los efectos acumulativos en los sistemas ribereño-costeros subantárticos. 

“A través de entrevistas y un análisis cualitativo basado en diversos marcos teóricos, se identificaron percepciones detalladas sobre cambios ecológicos, prácticas de pesca y transformaciones del territorio, evidenciando efectos acumulativos provenientes de la industrialización costera, la contaminación y la presencia de especies exóticas. Los hallazgos muestran que los pescadores articulan estos cambios con prácticas, saberes y vínculos afectivos, evidenciando beneficios materiales, simbólicos y culturales que refuerzan la importancia de integrar el conocimiento local en estrategias de gestión y conservación”, señaló el biólogo marino.

A medida que avanzó el año, Catalán fue fortaleciendo su formación en investigación, de la mano del equipo CHIC/LEMAS, donde, por ejemplo, con el apoyo del Dr. Andrés Mansilla, se adjudicó la beca de Asistencia de Investigación de Pregrado, convocatoria primavera 2025 del CHIC. 

“Trabajar e investigar junto al equipo del CHIC/LEMAS fue una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos. Por una parte, me permitió fortalecer mis conocimientos y habilidades en el ámbito de la investigación científica, y por otra, desarrollar competencias personales y profesionales clave para mi formación. Además, tuve la oportunidad de participar en diversas expediciones, lo que contribuyó significativamente al fortalecimiento de mis capacidades de muestreo en terreno y al trabajo colaborativo en contextos reales de investigación”, resaltó la nueva geógrafa.

Para su futuro, Catalán indicó que continuará en la región, ingresando al Magíster en Ciencias, Mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos de la UMAG. Así también agradeció el apoyo del Dr. Jaime Ojeda, la Dra. Johanna Marambio, el Dr. Andrés Mansilla y el Dr. Juan Carlos Aravena, y los equipos del Centro CHIC y LEMAS. 

Fuente: Centro Internacional Cabo de Hornos

REUNIÓN ENAP CON OTEC

ENAP Y ORGANISMOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN REFUERZAN TRABAJO COLABORATIVO PARA NUEVA OFERTA DE CAPACITACIONES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Leer Más

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

CORRAL MUNICIPAL (2)
nuestrospodcast
Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Camila Catalan

BECARIA DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS (CHIC) SE TITULÓ CON ÉXITO TRAS REALIZAR SU DEFENSA DE MEMORIA DE TÍTULO DESDE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Nicole Valdivia Accardi – Proyecto Forrada en Lana

LANA MAGALLÁNICA COMO AISLANTE TÉRMICO: PROYECTO IMPULSA ECONOMÍA CIRCULAR DESDE LA CONSTRUCCIÓN NATURAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
EDIFICIO CONSISTORIAL (1)

MUNICIPIO PRESENTA CÓDIGO DE ÉTICA A SUBDERE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO