Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de enero de 2026

INAUGURAN EN PUERTO NATALES LA EXPOSICIÓN “HISTORIA VISUAL DEL PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE”

La muestra, impulsada por Fundación Whalesound, se presenta en la Biblioteca Pública Municipal de Puerto Natales y estará abierta al público hasta fines de enero, invitando a redescubrir el Estrecho de Magallanes a través de su historia visual.

exposición en natales “Historia Visual del Parque Marino Francisco Coloane”

En la ciudad de Puerto Natales se inauguró la exposición “Historia Visual del Parque Marino Francisco Coloane: un rescate de su identidad”, una iniciativa desarrollada por la Fundación Whalesound, organización con más de dos décadas de trabajo en el Estrecho de Magallanes, dedicada a la divulgación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la región.

La muestra se encuentra abierta al público en la Biblioteca Pública Municipal de Puerto Natales, donde podrá ser visitada desde el 8 hasta el 27 de enero de 2026, permitiendo a la comunidad local y a visitantes acceder gratuitamente a este recorrido por la memoria visual del extremo sur del país.

El Parque Marino Francisco Coloane, creado en 2003 como la primera Área Marina Protegida de Chile, se ubica en pleno Estrecho de Magallanes e incluye sectores de alto valor paisajístico y ecológico como el Seno Ballena, el Canal Jerónimo y las costas de la Isla Santa Inés. Estos territorios fueron recorridos durante siglos por navegantes y exploradores que dejaron valiosos registros gráficos hoy conservados en archivos y museos de distintas partes del mundo.

La exposición reúne una selección de dibujos, mapas, acuarelas y grabados históricos, muchos de ellos inéditos o poco conocidos en Chile, que permiten observar cómo el Parque Marino Francisco Coloane y el Estrecho de Magallanes fueron representados visualmente desde el siglo XVI, cuando la ilustración era la única forma de conocer estos lugares remotos.

“Historia Visual del Parque Marino Francisco Coloane” forma parte de una exposición itinerante, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional Magallanes 2025, y busca acercar este patrimonio a las comunidades de la región, promoviendo el reconocimiento de la identidad, la historia y el valor cultural del territorio marino del extremo sur.

https://www.instagram.com/p/DTNkhdhEcZb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
paesnatales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA RECONOCE A ESTUDIANTES DE LICEOS PÚBLICOS DE PUERTO NATALES POR DESTACADOS PUNTAJES EN LA PAES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Leer Más

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

CORRAL MUNICIPAL (2)
nuestrospodcast
BALANCE FISCALIZACION 2025_5

CON MÁS DE 27 MIL INSPECCIONES CERRÓ EL 2025 LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEREMITT

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
exposición en natales “Historia Visual del Parque Marino Francisco Coloane”

INAUGURAN EN PUERTO NATALES LA EXPOSICIÓN “HISTORIA VISUAL DEL PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
vtnatales

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA DESTACA MEJORAMIENTO DEL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS N°1 DE SENAMA EN PUERTO NATALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Cauce de vertiente Peñablanca, parcialmente congelado

INICIA PROCESO PARTICIPATIVO PARA DEFINIR PRIMEROS INDICADORES DE SEGURIDAD HÍDRICA DEL PAÍS

Congreso Futuro 2026 - Magallanes - copia