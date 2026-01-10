INAUGURAN EN PUERTO NATALES LA EXPOSICIÓN “HISTORIA VISUAL DEL PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE”

En la ciudad de Puerto Natales se inauguró la exposición “Historia Visual del Parque Marino Francisco Coloane: un rescate de su identidad”, una iniciativa desarrollada por la Fundación Whalesound, organización con más de dos décadas de trabajo en el Estrecho de Magallanes, dedicada a la divulgación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la región.

La muestra se encuentra abierta al público en la Biblioteca Pública Municipal de Puerto Natales, donde podrá ser visitada desde el 8 hasta el 27 de enero de 2026, permitiendo a la comunidad local y a visitantes acceder gratuitamente a este recorrido por la memoria visual del extremo sur del país.

El Parque Marino Francisco Coloane, creado en 2003 como la primera Área Marina Protegida de Chile, se ubica en pleno Estrecho de Magallanes e incluye sectores de alto valor paisajístico y ecológico como el Seno Ballena, el Canal Jerónimo y las costas de la Isla Santa Inés. Estos territorios fueron recorridos durante siglos por navegantes y exploradores que dejaron valiosos registros gráficos hoy conservados en archivos y museos de distintas partes del mundo.

La exposición reúne una selección de dibujos, mapas, acuarelas y grabados históricos, muchos de ellos inéditos o poco conocidos en Chile, que permiten observar cómo el Parque Marino Francisco Coloane y el Estrecho de Magallanes fueron representados visualmente desde el siglo XVI, cuando la ilustración era la única forma de conocer estos lugares remotos.

“Historia Visual del Parque Marino Francisco Coloane” forma parte de una exposición itinerante, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional Magallanes 2025, y busca acercar este patrimonio a las comunidades de la región, promoviendo el reconocimiento de la identidad, la historia y el valor cultural del territorio marino del extremo sur.

