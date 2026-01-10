DISTINGUEN LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE 14 ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS CON ALTO DESEMPEÑO EN LA PAES

14 estudiantes de la región que rindieron la PAES Regular y que obtuvieron distinciones por sus trayectorias educativas, fueron destacadas y destacados en una ceremonia encabezada por el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic y el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

"Hacemos este reconocimiento porque estos logros no son solo individuales. Detrás de cada estudiante hay una familia, docentes y una comunidad educativa completa que los acompañó durante 12 años de enseñanza básica y media, con esfuerzo, constancia y muchas veces sacrificio", señaló el delegado presidencial regional, agregando: "Queremos felicitarlos y desearles lo mejor en el camino que hoy comienzan. Sabemos que este momento está lleno de orgullo, pero también de desafíos y decisiones importantes. Algunos se quedarán en nuestra región y otros deberán partir, llevando consigo la esperanza de volver algún día y retribuir todo lo que esta tierra les entregó, porque no hay lugar más lindo para vivir".

Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez recordó que "desde el Ministerio de Educación se ha considerado que efectivamente la trayectoria educativa de un estudiante no solamente tiene que ver con el puntaje exclusivo de la prueba, sino que también con su historia académica, por ejemplo, con sus notas en la enseñanza media, atendiendo a los contextos, trayectorias e identidades de las y los estudiantes".



Asimismo, explicó que estas incorporan el criterio de paridad de género de manera transversal en sus categorías, promoviendo avanzar hacia el reconocimiento igualitario de mujeres y hombres. En tanto que, por primera vez, promueven el reconocimiento explícito para pueblos originarios, por un lado, y también a personas en situación de discapacidad.

Las y los próximos estudiantes de Educación Superior, compartieron sus emociones y proyectos futuros en el marco de un desayuno con las autoridades. Anastasia Seguel Mansilla, proveniente del Liceo Adventista, que fue distinguida por su trayectoria educativa como integrante de un pueblo originario destacando en la prueba de Matemática 1, indicó: "me postulé a la carrera de Medicina acá en la Umag y en segundo lugar a Enfermería. La principal pasión por la que postulé al área de salud es porque me siento capaz de ser buena en el área, aparte se involucra en mejorar la calidad de vida de las personas".

Thomas Hille Bascur, ex alumno del Liceo Juan Bautista Contardi fue distinguido por su trayectoria en el ámbito territorio destacando su desempeño en la prueba de Matemática 2. Al respecto relató: "Me llamaron del ministerio y me dijeron que había obtenido una distinción en la prueba M2, lo cual me emocionó bastante. Mis planes a futuro son estudiar ingeniería y ojalá agarrar un buen trabajo que me dé la plata suficiente para vivir tranquilo. No tengo mucha inspiración a futuro más que vivir tranquilo con mi familia y mi círculo".

Antonia Covacevich Amezaga, egresada del Colegio Británico, fue distinguida por su trayectoria educativa de territorio, destacado su desempeño en la prueba de ciencias. Sobre esto mencionó: "más que nada estoy super feliz de que tantos años de esfuerzo en los estudios se vean recompensados a través de este reconocimiento y también feliz y orgullosa de demostrar que las mujeres se pueden destacar en las ciencias, que es un área que siempre ha estado dominada por los hombres".

En tanto que Mateo Torres Bahamone, ex estudiante del Liceo Salesiano, distinguido por su trayectoria educativa en territorio destacando su desempeño en la prueba de historia y ciencias sociales, explicó que postuló a un doble grado de Derecho con Ingeniería comercial a la Universidad Adolfo Ibañez. Sobre su elección comentó: "Mis motivaciones principales fueron querer tener un buen futuro y, obviamente, si está la oportunidad, volver a la región, porque es muy bonita y ejercer lo aprendido y aportar".

Reacciones de apoderados

Cecilia Santana Aguilar, mamá de Sofía Vidal Santana, distinguida por su trayectoria en territorio, por su promedio en competencia lectora y matemática 1, se refirió a la distinción de trayectorias educativas: "Me parece que es un reconocimiento que ahora recién estamos entendiendo, que es algo integral, es sobre todos los logros estudiantiles acumulados". Asimismo, subrayó: "Pienso que esto hay que integrarlo como un nuevo concepto, pero es -incluso- un logro superior, porque reconoce todo lo anterior al resultado de esta prueba, que era muy esperado, ¿cierto? Pero estos logros son los que van a ayudar a sostener la continuidad de lo que ellos escojan".

Octavio Villarroel, papá de Sofía Villarroel Pérez, estudiante distinguida por su trayectoria educativa en territorio y su desempeño en historia y ciencias sociales expresó: "Agradezco el reconocimiento porque más ya del puntaje obtenido se distingue la trayectoria, el esfuerzo, el compromiso de los alumnos", asimismo enfatizó: "Ojalá que se mantenga en el tiempo, porque es un reconocimiento inclusivo".

Finalmente, Gabriela Ahumada Cárcamo, mamá de Leonor Ponce Ahumada, estudiante distinguida por su trayectoria educativa en territorio y su desempeño en la prueba de ciencias, calificó este proceso como algo maravilloso, ya que en sus palabras: "se valora desde que son pequeñitos, su capacidad de estudio, de sociabilizar, de tratar de entregar lo mejor en todas las áreas posibles", remarcó.

Un ambiente optimista y esperanzador reinó en esta jornada donde las autoridades valoraron la identidad de las y los jóvenes y sus esfuerzos sostenidos en el tiempo.





