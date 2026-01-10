Punta Arenas,
10 de enero de 2026

ESQUILADOR MAGALLÁNICO RELATA SU EXPERIENCIA EN OCEANÍA Y LAS DIFERENCIAS CON MAGALLANES

​Patagonia Rural

José Luis Catalán

En una nueva edición de Patagonia Rural, programa de Polar Comunicaciones conducido por Esteban Vera Vázquez, el esquilador magallánico José Luis Catalán,  quien lleva trabajando en el rubro de la esquila desde hace 25 años, actualmente se encuentra trabajando en Nueva Zelanda y Australia.

Durante la conversación en Patagonia Rural Catalán relató su experiencia laboral donde lleva trabajando hace más de 20 años en Nueva Zelanda en ese contexto destaca que “haber trabajado con esquiladores con récords mundiales como lo son Rod Soto y Ken Ferguson, además de Keith Wilson quien es el primer esquilador que ha logrado esquilar a 800 ovejas me ha permitido adquirir mucha experiencia para estar capacitado para poder enseñar mis conocimientos a todos los esquiladores de la Región de Magallanes”.

Durante la conversación en Polar Comunicaciones, Catalan puso énfasis en que en la Región de Magallanes deberían realizarse capacitaciones o cursos de esquirla para incentivar a los esquiladores locales a perfeccionarse mediante la realización de 4 a 5 cursos debido a las condiciones climáticas de la Región de Magallanes. En este contexto, Catalán señala que las condiciones climáticas afectan a las labores de esquirla debido a que “en Magallanes las temporadas son de 4 meses en comparación con Nueva Zelanda o Australia, que son jornadas completas durante todo el año, lo que permite que la labor sea ininterrumpida”.

En el año 2012, José Luís Catalan y César Oyarzún participaron en el Mundial de la Esquila celebrado en Nueva Zelanda. Esta competición fue la primera vez que Chile participó en este tipo de competición. En esta instancia, en diálogo con Patagonia Rural, detalló que la participación en esta competición fue “una experiencia muy linda que permitió abrirle las puertas a nuevos chicos para representar a Chile en esta competencia”.

Finalmente Catalan realizó un llamado para que los nuevos esquirleros jóvenes deben seguir capacitándose no solo en Chile sino que también a salir a otros países como Nueva Zelanda o Australia, además destaca toda la labor que ha realizado en su carrera en el mundo de las esquirla  recalcó que “los esquiladores jóvenes en la actualidad tienen acceso a todo lo que permite que la juventud se capacite y traten de perfeccionarse para continuar con una labor tradicional en la Región de Magallanes”.




