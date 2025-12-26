DELEGADO PRESIDENCIAL DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD Y DESARROLLO RURAL PARA MAGALLANES EN 2025

En una nueva edición de Patagonia Rural, programa de Polar Comunicaciones conducido por Esteban Vera Vásquez, el delegado presidencial regional José Ruiz Pivcevic realizó un balance del año 2025 desde la perspectiva del Gobierno, con énfasis en las políticas públicas que impactan directamente a la ruralidad y la ganadería de Magallanes. Durante la conversación se abordaron avances en conectividad, equidad territorial y el impulso del Plan de Zonas Extremas como herramienta clave para el desarrollo del territorio.

En Patagonia Rural, la autoridad destacó el fortalecimiento de la infraestructura rural, el apoyo a la actividad ganadera y el trabajo articulado con productores para potenciar el desarrollo productivo en zonas apartadas. Ruiz Pivcevic subrayó que la inversión pública ha buscado reducir brechas históricas entre sectores urbanos y rurales, generando mejores condiciones para la vida en el campo y para la sostenibilidad de actividades estratégicas como la ganadería ovina y bovina.

El segundo bloque del programa estuvo dedicado al cierre de año de Patagonia Rural, con un recorrido por los principales hitos noticiosos de la ganadería y la ruralidad en Magallanes durante 2025. Desde Polar Comunicaciones, se repasaron temas como la apertura del mercado de la India para la lana, avances en sustentabilidad y captura de carbono, mejoras en genética animal, conectividad rural, conflictos territoriales como Bahía Lomas y eventos sectoriales relevantes, proyectando además los desafíos y contenidos que marcarán la agenda del programa en 2026.

​







​





​

