Punta Arenas,
26 de diciembre de 2025

DELEGADO PRESIDENCIAL DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD Y DESARROLLO RURAL PARA MAGALLANES EN 2025

​Patagonia Rural

josé ruiz pivcevic patagonia rural

En una nueva edición de Patagonia Rural, programa de Polar Comunicaciones conducido por Esteban Vera Vásquez, el delegado presidencial regional José Ruiz Pivcevic realizó un balance del año 2025 desde la perspectiva del Gobierno, con énfasis en las políticas públicas que impactan directamente a la ruralidad y la ganadería de Magallanes. Durante la conversación se abordaron avances en conectividad, equidad territorial y el impulso del Plan de Zonas Extremas como herramienta clave para el desarrollo del territorio.

En Patagonia Rural, la autoridad destacó el fortalecimiento de la infraestructura rural, el apoyo a la actividad ganadera y el trabajo articulado con productores para potenciar el desarrollo productivo en zonas apartadas. Ruiz Pivcevic subrayó que la inversión pública ha buscado reducir brechas históricas entre sectores urbanos y rurales, generando mejores condiciones para la vida en el campo y para la sostenibilidad de actividades estratégicas como la ganadería ovina y bovina.

El segundo bloque del programa estuvo dedicado al cierre de año de Patagonia Rural, con un recorrido por los principales hitos noticiosos de la ganadería y la ruralidad en Magallanes durante 2025. Desde Polar Comunicaciones, se repasaron temas como la apertura del mercado de la India para la lana, avances en sustentabilidad y captura de carbono, mejoras en genética animal, conectividad rural, conflictos territoriales como Bahía Lomas y eventos sectoriales relevantes, proyectando además los desafíos y contenidos que marcarán la agenda del programa en 2026.





José Luis Raniele – Jinete en crina

JOVEN JINETE MAGALLÁNICO SE PREPARA PARA REPRESENTAR A CHILE EN JESÚS MARÍA 2026

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

gendarmeriaSRJ

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y GENDARMERÍA RATIFICAN TRABAJO CONJUNTO PARA EL 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

canquecoloradomagallanes

INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN MONITOREO DEL CANQUÉN COLORADO EN MAGALLANES

canadachilerompehielo

CANADÁ PLANEA REGRESAR A LA ANTÁRTICA ESTE 2026 A BORDO DEL ROMPEHIELOS “ALMIRANTE VIEL” DE LA ARMADA DE CHILE

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

