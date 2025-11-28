PUERTO WILLIAMS: PLAZA CIUDADANA POR 25N REFUERZA AVANCE DE LEY INTEGRAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Con la presencia de emprendedoras y diversas instituciones públicas, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, junto a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, realizó una plaza ciudadana en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Esta actividad, llevada a cabo en la multicancha techada de Puerto Williams, se denominó "Por una vida libre de violencias", y se concretó mediante el programa "Gobierno en Terreno" de dicha Delegación. Además de incluir la oferta pública de los diferentes servicios públicos en la materia, se difundieron los alcances de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el marco del relanzamiento de la campaña nacional de Gobierno, "Una ley en nombre de todas". Posteriormente, se entregaron certificaciones a dos vecinas que culminaron las clases del Programa Mujer, Participación Política y Social de Sernameg Magallanes.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, valoró la participación ciudadana en esta instancia, que permitió reforzar el llamado para eliminar cualquier tipo de violencia de género. "El Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font ha impulsado una serie de medidas y avances relevantes para responder a las necesidades de la diversidad de mujeres, como es el caso de la Ley Integral. Es por ello que en este día tan importante para nosotras, resulta relevante difundir estos avances y dar espacio para que la comunidad de Puerto Williams pueda informarse con lo que ofrecen los servicios públicos al respecto. Agradecemos a todas las entidades, emprendedoras y vecinas que participaron en esta instancia", dijo.

Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, recalcó la coordinación desarrollada con las diferentes Delegaciones Provinciales para generar consciencia en torno a esta efeméride en la región. "Estamos conmemorando un año más de este día, el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en donde distintos servicios públicos han entregado información sobre las nuevas legislaciones y los avances que hemos tenido en materia laboral, en derechos sexuales y reproductivos, como el caso de salud. Hemos informado sobre la Ley Integral y por cierto también han participado emprendedoras que han mostrado sus productos y aprovechado esta oportunidad para informarse. Agradecemos a todos los servicios públicos y a la comunidad de Puerto Williams por sumarse a esta nueva conmemoración y así seguir difundiendo esta Ley Integral, que no es en nombre de una, es una ley en nombre de todas", comentó.

En tanto, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) Magallanes, Pamela Leiva Burgos, resaltó que "trabajamos arduamente a lo largo de todo el año para entregar atención, protección y reparación a mujeres que son víctimas de violencia de género, por lo tanto, este día se vuelve aún más simbólico y significativo. Nos permite abordar las temáticas de prevención, que fue lo que se hizo hoy día en este espacio. El servicio, desde la implementación de la ley, tiene un enfoque comunitario y preventivo, así que es del todo relevante para nosotras haber participado en la comuna más austral del mundo".

"Este tipo de cosas no hay que pasarlas por alto"





Durante la actividad realizada en jornada vespertina, incluyó stands con la presencia de Prodemu, ChileAtiende, Sercotec, Conaf, Municipalidad de Cabo de Hornos y Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena. Además, tres emprendedoras tuvieron posibilidad de vender sus productos, como artesanía, frutos secos y vestimenta. Junto a ello, hubo clases de zumba para las asistentes y un espacio para las niñeces.

Tras concurrir a esta actividad, la vecina Carolina Romero, comentó que "me encantan que este tipo de iniciativas se hagan en la comuna. Son muy informativas para todas las mujeres, especialmente adolescentes, niños y familias en general, porque habla sobre la ley en beneficio de nosotras".

Asimismo, Carolina Aedo, quien llegó a Puerto Williams para trabajar por la temporada y supo sobre esta plaza ciudadana a través de redes sociales, opinó que "me parece súper bien que se hagan este tipo de instancias para entregar la información que a veces uno no lo sabe. Conmemorar el Día contra la Violencia de la Mujer lo encuentro muy importante, porque ese tipo de cosas no hay que pasarlas por alto y hay que trabajar también empoderando a las mujeres con esta feria, entregándoles herramientas. Me parece súper bien que en Puerto Williams se hagan estas cosas".

Programa de Sernameg Magallanes





En la oportunidad, las autoridades regionales reconocieron a dos vecinas de la capital provincial que finalizaron el curso del Programa Mujer, Participación Política y Social impartido por Sernameg Magallanes. Se trató de Andrea Gómez Cárcamo, socia activa del Club Deportivo, Social y Cultural Beagle, y Jennifer Becerra Huenchul, concejala de la comuna de Cabo de Hornos.

Becerra, con diploma en mano, se mostró orgullosa de su logro. "Aprendí muchas cosas que hoy en día se están planteando con mucha fuerza el Gobierno, que es el liderazgo femenino en toda instancia de participación, y eso lo estoy ejecutando por el cargo que tengo hoy en día como concejala, cuya mesa de concejo consta de seis mujeres, lo cual no es algo muy habitual en algún otro lugar de Chile. Nos compenetramos por el mismo tema de liderazgo de mujer, en acompañarnos entre nosotras mismas", manifestó.

Al respecto, la citada directora regional de Sernameg Magallanes, mencionó que más de 30 mujeres se certificaron en el mencionado programa consistente en tres componentes basados en los siguientes pilares: liderazgo comunitario y participación ciudadana; comunicación efectiva, y elaboración de proyecto colectivo a partir de brechas y necesidades identificadas por las participantes.

"Esto es un tremendo avance, porque lo que ellas aprenden y lo que nosotras también aprendemos de ellas tiene un efecto multiplicador. Son mujeres que representan a sus comunidades, a sus organizaciones, y que fortalecen su liderazgo, que por cierto es distinto, y nos permite a nosotros como Servicio llegar también a más personas", sostuvo Leiva.

