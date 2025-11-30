MARVAL ENTREGO DETALLES DE SU CAMIÓN A H2V Y ACTIVIDADES INTERACTIVAS EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, Marval presentó a la comunidad parte de su trabajo en soluciones logísticas aplicadas a energías limpias. En representación de la empresa, Claudio Andrés Ibañez Cifuentes expuso a niños, jóvenes y familias el funcionamiento de tecnologías asociadas al hidrógeno verde y el rol que la compañía cumple en su implementación.

Durante la jornada, Ibañez explicó que la participación de Marval en esta feria busca acercar estos procesos a la comunidad a través de experiencias interactivas. “Presentando todo lo que es nuestro apoyo al tema logístico con nuestro camión de H2V, que tenemos también centro en Chile que tienen funcionando horquillas con H2V y esto se lo estamos mostrando con juego bastante lúdico a los niños aquí en la feria”, señaló.

El equipo instaló un stand donde los asistentes pudieron conocer cómo operan los medios de transporte impulsados por hidrógeno verde, mediante una tablet con un juego educativo que enseña su funcionamiento y los residuos que generan. “Mostramos los residuos que genera, en este caso el agua, los niños van aprendiendo, responden preguntas y finalmente se llevan unos premios que tenemos acá, jengas y unos adhesivos de la empresa”, agregó Ibañez.

La instancia permitió a Marval reforzar su vínculo con la comunidad y contribuir a la difusión de tecnologías sostenibles en una feria que año a año reúne a estudiantes, instituciones y empresas comprometidas con el futuro energético de la región.

