Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

27 de noviembre de 2025

PDI PUNTA ARENAS MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE UN EXTRANJERO QUE EL 2024 PROTAGONIZÓ UNA BRUTAL AGRESIÓN A UN TRANSEÚNTE

​La víctima sufrió diversas fracturas faciales y en el antebrazo izquierdo, por lo que debió ser intervenido en el Hospital Clínico de Magallanes.

pdireferencial

​Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile concretaron la expulsión judicial de un hombre de nacionalidad colombiana, condenado por el delito de lesiones graves.

El Comisario Leonardo Alegría, jefe subrogante de dicha unidad, señaló que: “Oficiales materializaron la expulsión judicial de un ciudadano colombiano, de 35 años de edad, luego que se decretara la sustitución de la pena de presidio por la expulsión del territorio nacional. Hoy fue puesto a disposición de las autoridades de su país en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, y no podrá ingresar a Chile durante los próximos 10 años”.

El jefe policial detalló que el sujeto fue investigado por detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, tras agredir el 17 de agosto del 2024 a un hombre adulto que se encontraba sentado en una banca de calle Bories, utilizando un elemento contundente. La víctima sufrió diversas fracturas faciales y en el antebrazo izquierdo, por lo que debió ser intervenido en el Hospital Clínico de Magallanes.

pdireferencial

PDI PUNTA ARENAS MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE UN EXTRANJERO QUE EL 2024 PROTAGONIZÓ UNA BRUTAL AGRESIÓN A UN TRANSEÚNTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

pdteboriclorca
nuestrospodcast
2do Encuentro Construcción CChC Magallanes (23)

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
argentinopavimentofresco

​UN ARGENTINO VIAJÓ A PUNTA ARENAS, NO RESPETÓ UNA SEÑALIZACIÓN Y SE ESTANCÓ EN HORMIGÓN FRESCO EN PLENA RUTA

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
movilizaDOS

GIRA MOVILIZADOS REFUERZA LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
salvadorharambour

“ESTA INDUSTRIA LA TENEMOS QUE CONSTRUIR ENTRE TODOS”: ASOCIACIÓN H2V MAGALLANES CONVOCA A FERIA EDUCATIVA DE HIDROGENO VERDE EN PUNTA ARENAS ESTE 28 Y 29 DE NOVIEMBRE