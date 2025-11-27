PDI PUNTA ARENAS MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE UN EXTRANJERO QUE EL 2024 PROTAGONIZÓ UNA BRUTAL AGRESIÓN A UN TRANSEÚNTE

​Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile concretaron la expulsión judicial de un hombre de nacionalidad colombiana, condenado por el delito de lesiones graves.



El Comisario Leonardo Alegría, jefe subrogante de dicha unidad, señaló que: “Oficiales materializaron la expulsión judicial de un ciudadano colombiano, de 35 años de edad, luego que se decretara la sustitución de la pena de presidio por la expulsión del territorio nacional. Hoy fue puesto a disposición de las autoridades de su país en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, y no podrá ingresar a Chile durante los próximos 10 años”.



El jefe policial detalló que el sujeto fue investigado por detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, tras agredir el 17 de agosto del 2024 a un hombre adulto que se encontraba sentado en una banca de calle Bories, utilizando un elemento contundente. La víctima sufrió diversas fracturas faciales y en el antebrazo izquierdo, por lo que debió ser intervenido en el Hospital Clínico de Magallanes.



