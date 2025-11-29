Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

PROGRAMA CORFO TRANSFORMA H2V MAGALLANES FORTALECE VÍNCULO CON LA COMUNIDAD EN 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

transformacorfo

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, el gerente de Transforma H2V Magallanes, Alexis Paredes, conversó e informó a la ciudadanía sobre la importancia de acercar el conocimiento del hidrógeno verde a la comunidad y fortalecer la articulación con el mundo académico, emprendedores y la sociedad civil.

Paredes expresó que “estamos súper contentos, cada vez tenemos más interesados y también el rol que estamos jugando nosotros es tratar de llevar este tema a la comunidad académica, a la sociedad civil, comunicar lo que están haciendo las empresas y cómo nos preparamos justamente para la instalación de esta industria y la transformación de la energía que es lo que queremos todos los magallánicos”.

El gerente destacó que en la feria las personas “van a poder conocer de qué se trata el programa, cómo nosotros podemos acercar el H2V, el conocimiento a las personas y al mismo tiempo conectarlo con la oferta de Corfo, ya que somos uno de los tantos programas de Corfo”. En esa línea, agregó que buscan “llevar también a las personas, emprendedores, empresas a que den cuenta y puedan estar presentes en alguno de todos estos programas de la oferta de Corfo y también estar de manera articulada permanentemente con el programa Transforma H2V”.

Paredes subrayó que la cadena de valor del hidrógeno verde es amplia y diversa, señalando que “tenemos de todo, ya estamos haciendo acercamientos con diversos centros de negocios, asociaciones gremiales, la idea es no solamente ver las proyecciones que se pueden cumplir en el corto o mediano plazo, sino también toda la proyección que hay a largo plazo, las diferentes etapas donde pueden estar cada uno de estos emprendedores”.

Finalmente, explicó que el objetivo es profundizar este trabajo colaborativo y territorial, afirmando que “el trabajo que queremos hacer es ya empezar a comunicarnos como de uno a uno, llevando este tema a esta transformación que sin duda Magallanes tiene mucho que mostrar y dar a conocer también”.


OFERTA ACADÉMICA Y VÍNCULO TERRITORIAL: CFT MAGALLANES SE HIZO PRESENTE EN ENCUENTRO EDUCATIVO DE HIDRÓGENO VERDE

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

DIRECTORES DE SEGURIDAD DE MUNICIPIOS DESTACAN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA NACIONAL EN CONTROL DE LA DELINCUENCIA

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”