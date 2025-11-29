AQUACHILE VUELVE A LIDERAR EN INNOVACIÓN Y OBTIENE DOS RECONOCIMIENTOS EN EL RANKING C³ 2025

AquaChile fue nuevamente destacada en la edición 2025 del Ranking C³ de Creatividad e Innovación, elaborado por Brinca, obteniendo dos galardones que la posicionan entre las organizaciones con mayor madurez innovadora del país. Este año, la empresa alcanzó el 2° lugar nacional en Cultura de Innovación y recibió un reconocimiento en Innovación Basada en Inteligencia Artificial.

El diagnóstico, que evaluó a más de 50 compañías de distintos rubros y contó con la participación de más de 600 colaboradores de AquaChile, otorgó a la empresa un puntaje total de 81 puntos, ubicándola en el segundo lugar a nivel nacional de Cultura de Innovación empresarial. Entre sus fortalezas destacan las dimensiones de Trabajo Desafiante, Apertura Externa e Interna, Compromiso Directivo y Liderazgo.

“Lo que hoy vemos es el fruto de un trabajo colectivo. La innovación atraviesa todas las áreas y se nutre del aporte de cientos de personas que trabajan en Pisciculturas, centros de cultivo, plantas de proceso y oficinas”, dijo Sergio Vera, Jefe de Innovación y Transformación Digital de AquaChile.

Por otro lado, la participación de los colaboradores en los programas de innovación interna de AquaChile ha seguido creciendo año a año, reflejando un compromiso transversal con la búsqueda de soluciones para los desafíos de la industria. Solo en 2025 se recibieron más de 1.400 ideas y se postularon más de 120 proyectos formales, evidenciando un ecosistema creativo y activo. Asimismo, la empresa fortalece de manera permanente su trabajo colaborativo con universidades locales y nacionales, impulsando el desarrollo conjunto de conocimiento y nuevas tecnologías para el sector acuícola.

Estos reconocimientos reflejan un avance sostenido en materia de innovación, reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo de herramientas, tecnologías y prácticas que fortalezcan su operación y contribuyan al crecimiento de la salmonicultura chilena.



