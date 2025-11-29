Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

GASCO MAGALLANES PRESENTA EL PRIMER GAS LICUADO CARBONO NEUTRAL DEL PAÍS EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

gascoegl

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, Gasco Magallanes participó activamente mostrando avances concretos en el uso de combustibles sintéticos a nivel local. Gonzalo Herrera, gerente comercial de la compañía, destacó la relevancia de estar presentes nuevamente en este evento, señalando que “para nosotros siempre ha sido muy interesante porque de una u otra manera también estamos involucrados en los proyectos de H2V y hemos estado desde la primera feria en esta iniciativa”.

Herrera presentó por primera vez al público el EGL, un gas licuado carbono neutral obtenido del proceso que desarrolla HIF en su planta piloto Haru Oni. Gasco mantiene una alianza con la empresa para extraer este combustible, que posee características similares al gas licuado convencional. Según explicó, “este año en particular además ya con un producto a propósito del H2V y más bien de los combustibles sintéticos, en este caso con EGL, que es un gas licuado carbono neutral… y ya lo tenemos en uso con un patio heater… funcionando con este combustible nuevo que es el EGL con cilindros que están cargados exclusivamente con EGL 100%”.

Durante la feria, la compañía exhibió el funcionamiento en tiempo real de este nuevo combustible, considerado como “el primero que hay en el mundo y en Chile también porque no se produce en ninguna otra parte”. Gasco se encuentra tramitando la certificación oficial de su composición, con miras a comercializarlo próximamente.

Herrera enfatizó la importancia de mostrar de manera práctica cómo estos combustibles sintéticos ya son una realidad: HIF ha producido y exportado carburantes para vehículos a otros países, y Gasco busca que la comunidad vea su uso cotidiano. “Nosotros también quisimos justamente mostrar el uso del EGL como cualquier persona lo podría estar utilizando en su casa en cualquier artefacto convencional… es como materializar el hecho de poder ocupar los combustibles sintéticos y mostrarlos a la comunidad para que se vea que efectivamente se puede dar, se da y ya se está dando en términos prácticos el uso de estos combustibles”, afirmó.



edelmag

EDELMAG REFUERZA SU ROL EN EL FUTURO ENERGÉTICO REGIONAL EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

PARTICIPACIÓN DE UMAG EN FERIA DE H2V DESTACA PROGRAMAS Y PREPARACIÓN PARA LA NUEVA INDUSTRIA ENERGÉTICA

GASCO EDUCA DESTACA AVANCES HACIA UN FUTURO ENERGÉTICO MÁS VERDE EN LA 3° FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

ministramop

MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS JESSICA LÓPEZ POSICIONA VICUÑA–YENDEGAIA Y EL PUERTO MULTIPROPÓSITO COMO PRIORIDADES, JUNTO A PPH Y CENTRO DE REHABILITACIÓN EN SU VISITA POR MAGALLANES