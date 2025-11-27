DETENIDO POR MALTRATO DE OBRA A CARABINEROS DE SERVICIO, AMENAZAS DE MUERTE Y AMENAZAS SIMPLES CONTRA PERSONAS Y ORDEN DE DETENCIÓN VIGENTE

​La noche de este miércoles 26 de noviembre Carabineros de la 1a Comisaría Punta Arenas es despachado hasta la calle Eduardo Freí Montalva, altura del 261 para corroborar un procedimiento de agresión, donde se procede a la detención de un sujeto, el cual se resiste a la acción policial golpeando en el rostro a uno de los funcionarios, solicitando la colaboración de su acompañante debido a la agresividad del individuo.

Entre ambos logran reducir y esposar al sujeto, trasladándolo hasta la unidad, momento donde uno de los Carabineros sintió un fuerte dolor en uno de sus dedos, siendo trasladado hasta el Sar Damiannovic donde se establecen lesiones de mediana gravedad, consistente en fractura del dedo meñique, mientras que el funcionario agredido en su rostro resultó con lesiones leves.



El detenido fue identificado como A.F.L.M. quien registra 28 detenciones anteriores por diversos delitos, además de contar con una orden vigente, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, pasando a control de detención este día jueves 27 de noviembre

