Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

DETENIDO POR MALTRATO DE OBRA A CARABINEROS DE SERVICIO, AMENAZAS DE MUERTE Y AMENAZAS SIMPLES CONTRA PERSONAS Y ORDEN DE DETENCIÓN VIGENTE

​El detenido fue identificado como A.F.L.M. quien registra 28 detenciones anteriores por diversos delitos, además de contar con una orden vigente, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, pasando a control de detención este día jueves 27 de noviembre

carabinerosreferencial

​La noche de este miércoles 26 de noviembre Carabineros de la 1a Comisaría Punta Arenas es despachado hasta la calle Eduardo Freí Montalva, altura del 261 para corroborar un procedimiento de agresión, donde se procede a la detención de un sujeto, el cual se resiste a la acción policial golpeando en el rostro a uno de los funcionarios, solicitando la colaboración de su acompañante debido a la agresividad del individuo. 

Entre ambos logran reducir y esposar al sujeto, trasladándolo hasta la unidad, momento donde uno de los Carabineros sintió un fuerte dolor en uno de sus dedos, siendo trasladado hasta el Sar Damiannovic donde se establecen lesiones de mediana gravedad, consistente en fractura del dedo meñique, mientras que el funcionario agredido en su rostro resultó con lesiones leves.

El detenido fue identificado como A.F.L.M. quien registra 28 detenciones anteriores por diversos delitos, además de contar con una orden vigente, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, pasando a control de detención este día jueves 27 de noviembre

pdireferencial

PDI DETUVO A UN SUJETO POR BRUTAL AGRESIÓN OCURRIDA EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE SE REÚNE PARA AVANZAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

​Durante la instancia, los participantes validaron los focos estratégicos y los temas críticos identificados en el marco de la política que lidera el desarrollo del hidrógeno verde en el país, y los avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030.

​Durante la instancia, los participantes validaron los focos estratégicos y los temas críticos identificados en el marco de la política que lidera el desarrollo del hidrógeno verde en el país, y los avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030.

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

2do Encuentro Construcción CChC Magallanes (23)

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

centrorehabilitacionwiiliams

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DESTACA CONSTRUCCIÓN DE FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS: “VAMOS A LOGRAR ESTE SUEÑO DE QUE LAS CUATRO PROVINCIAS DE LA REGIÓN TENGAN CENTROS DE REHABILITACIÓN”

pampaguanaco

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL