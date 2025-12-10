CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA, MARIHUANA Y MÁS DE 2,9 MILLONES EN EFECTIVO EN PUNTA ARENAS

​Durante la tarde de este martes 9 de diciembre, alrededor de las 13:30 horas, Carabineros de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes realizaron una fiscalización aleatoria en la intersección de Ignacio Carrera Pinto con Chiloé, en Punta Arenas.



Al detener a un vehículo Mazda Demio, los funcionarios detectaron un fuerte olor a cannabis proveniente del interior. Al solicitar la documentación, pidieron al conductor descender del automóvil, momento en que observaron un bolso abierto que contenía varias bolsas de nylon con una sustancia blanca similar a clorhidrato de cocaína.



El sujeto, identificado como H.A.B.M., de 23 años, fue esposado mientras personal policial registraba el vehículo, encontrando 16 bolsas con clorhidrato de cocaína (101,8 g), una bolsa con marihuana a granel (31,4 g), $2.968.400 en efectivo, un celular y tres pesas digitales, además de proceder a la incautación del automóvil.



El conductor, que no contaba con licencia, fue sometido a un narcotest por parte de la SIAT Magallanes, resultando positivo a sustancias psicotrópicas.



Por instrucción del Ministerio Público, el detenido pasó a control de detención por infracción a la Ley 20.000 y por conducir bajo los efectos de sustancias ilícitas.

