Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA, MARIHUANA Y MÁS DE 2,9 MILLONES EN EFECTIVO EN PUNTA ARENAS

​El hombre, que además no tenía licencia y dio positivo a narcotest, fue sorprendido durante una fiscalización en pleno centro de la ciudad.

evidenciadetenidodrogas

​Durante la tarde de este martes 9 de diciembre, alrededor de las 13:30 horas, Carabineros de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes realizaron una fiscalización aleatoria en la intersección de Ignacio Carrera Pinto con Chiloé, en Punta Arenas.

Al detener a un vehículo Mazda Demio, los funcionarios detectaron un fuerte olor a cannabis proveniente del interior. Al solicitar la documentación, pidieron al conductor descender del automóvil, momento en que observaron un bolso abierto que contenía varias bolsas de nylon con una sustancia blanca similar a clorhidrato de cocaína.

El sujeto, identificado como H.A.B.M., de 23 años, fue esposado mientras personal policial registraba el vehículo, encontrando 16 bolsas con clorhidrato de cocaína (101,8 g), una bolsa con marihuana a granel (31,4 g), $2.968.400 en efectivo, un celular y tres pesas digitales, además de proceder a la incautación del automóvil.

El conductor, que no contaba con licencia, fue sometido a un narcotest por parte de la SIAT Magallanes, resultando positivo a sustancias psicotrópicas.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido pasó a control de detención por infracción a la Ley 20.000 y por conducir bajo los efectos de sustancias ilícitas.

detenidasdrogaspuq

CARABINEROS DETIENE A DOS MUJERES CON MARIHUANA TRAS FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

core10122025
evidenciadetenidodrogas

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA, MARIHUANA Y MÁS DE 2,9 MILLONES EN EFECTIVO EN PUNTA ARENAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

core10122025

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

seremimop

OBRAS PÚBLICAS Y SU PAPEL EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL HIDRÓGENO VERDE: SEREMI ENTREGA DETALLES EN POLAR COMUNICACIONES

FG 2

SEGUNDA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA CONVOCÓ A PRODUCTORES Y VECINOS EN LA ESCUELA ARGENTINA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA