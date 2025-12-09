INACH SE ADJUDICA IMPORTANTE PROYECTO PARA REALIZAR SECUENCIACIÓN GENÉTICA EN LA ANTÁRTICA

El Instituto Antártico Chileno (INACH) se adjudicó una de las iniciativas postuladas en el XIV Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano (Fondequip 2025) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El proyecto titulado "Plataforma de Secuenciación Genética para Investigación en Ecosistemas Antárticos a Bordo del AP Almirante Viel" recibirá un financiamiento de 156 millones de pesos.





Liderado por el investigador del Departamento Científico del INACH, Alejandro Font, este proyecto busca implementar una plataforma de secuenciación genética de tercera generación basada en tecnología Oxford Nanopore. Esta tecnología permitirá analizar el material genético de muestras biológicas de manera rápida y directa, sin necesidad de llevarlas a laboratorios especializados fuera de la región.





La nueva plataforma funcionará tanto a bordo del buque rompehielos AP Almirante Viel como en el edificio Embajador Jorge Berguño Barnes del INACH en Punta Arenas (Calle Lautaro Navarro 1245), facilitando la generación de nuevos datos científicos durante las propias expediciones antárticas.





"La infraestructura permitirá procesar muestras biológicas directamente en terreno, generando datos genómicos y metagenómicos en tiempo real durante expediciones científicas antárticas tanto en verano como en invierno. Sus aplicaciones incluyen la vigilancia de patógenos emergentes (como el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad), la detección de especies invasoras, y la caracterización funcional de comunidades microbianas, aportando a la comprensión de los ecosistemas y efectos del cambio climático sobre la biodiversidad antártica", explica Font.





El investigador destaca que contar con esta plataforma permitirá reducir los tiempos de respuesta ante eventos dinámicos en terreno, fortalecer la toma de decisiones científicas durante las campañas antárticas y descentralizar capacidades tecnológicas a nivel nacional. También contribuirá a la formación de nuevas generaciones de especialistas y promoverá investigaciones colaborativas de alto impacto desarrolladas desde la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.





La iniciativa encabezada por el INACH forma parte de una red de colaboración científica integrada por destacadas investigadoras e investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), pertenecientes a instituciones como la Universidad Austral de Chile, la Universidad Mayor, la Universidad de Santiago, el Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (Instituto Milenio BASE), el Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma, además de la Universidad de Magallanes como contraparte local.





El Dr. Elie Poulin, investigador polar y director del Instituto Milenio BASE (Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos), como parte de una de las instituciones asociadas, destacó la relevancia de esta capacidad tecnológica y señaló: "La instalación de secuenciador de ADN a bordo del rompehielos Viel representa un avance estratégico para nuestra institución. Contar con capacidad de secuenciación in situ permitirá obtener datos genómicos de manera inmediata durante la campaña, reduciendo tiempo crítico entre el muestreo y el análisis y mejorando la toma de decisión científica en terreno".





Esa infraestructura podrá fortalecer estudios clave para su institución, incluyendo "monitoreos genómicos y metabarcoding, comunidades marinas y terrestres, caracterización rápida de microbiomas asociados a agua, sedimentos, organismos, detección temprana de especies invasoras o patógenos, especialmente en el relevante en un contexto de gripe aviar en Antártica, y también abarcando la genómica funcional ambiental para evaluar respuestas fisiológicas adaptativas en organismos antárticos", señaló Poulin.





Finalmente, menciona que esta implementación potenciará significativamente la investigación polar chilena aumentando la calidad, rapidez y autonomía de los análisis biológicos realizados durante la expedición científica.





Se proyecta que la plataforma esté operativa a partir de la temporada de invierno de 2026, estando disponible para toda la comunidad científica nacional.





