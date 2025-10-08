Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de octubre de 2025

INICIATIVA DE BENEFICIO TRIBUTARIO AL HIDRÓGENO VERDE PASA A SALA: 1% SE PAGARÍA AL COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

h2chule

Este martes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y particular el proyecto que entrega un beneficio tributario a los productores de hidrógeno verde (H2V), el que será posteriormente utilizado por las empresas que compren H2V o sus derivados (amoniaco y metanol). Ahora, el proyecto pasa a Sala.

La iniciativa tuvo un recibimiento dispar en el sector del hidrógeno verde. Si bien se valoró la idea del gobierno de impulsar un proyecto así, surgieron críticas por el pago anticipado del 1%, que contemplaba un pago sin que las compañías hubieran iniciado la construcción de sus proyectos.

Sin embargo, el proyecto que pasó a Sala incluye esta modificación, definiendo que el pago de la contribución se realice cuando el proyecto inicie su construcción. Antes, era al momento de obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que “el proyecto fue mejorado con importantes indicaciones presentadas por los diputados Bianchi y Morales, que aseguran que el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

Agregó que “se amplía el destino de esos recursos, priorizando también fines sociales, no solo productivos, con un carácter preferente. Gracias a estos perfeccionamientos, hoy contamos con un texto que tiene un amplio apoyo y que le hace bien al país: nos permite crecer más y hacerlo de manera sostenible”.

Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, afirmó que “este proyecto busca entregar las condiciones para acelerar la demanda del hidrógeno verde, permitiendo la reindustrialización de nuestras regiones y descarbonizar los consumos energéticos de empresas a nivel local”.

Fuente: latercera.com


RP 6

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

INICIATIVA DE BENEFICIO TRIBUTARIO AL HIDRÓGENO VERDE PASA A SALA: 1% SE PAGARÍA AL COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

Leer Más

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

h2chule
nuestrospodcast
comisariapuq

MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
comisariapuq

MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Equipo Ruta Médica

COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MÉDICA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
slepmutual

TRABAJADORES DEL SLEP MAGALLANES SE ADHIEREN A MUTUAL DE SEGURIDAD

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909