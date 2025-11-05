EL HIDRÓGENO VERDE VUELVE A SER PROTAGONISTA: AUTORIDADES LANZAN LA TERCERA VERSIÓN DE LA FERIA EDUCATIVA H2V MAGALLANES

​En dependencias del Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (CIIJUM), las autoridades regionales dieron inicio oficial a la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde Magallanes, evento que se consolida como un espacio clave para la divulgación, el aprendizaje y el diálogo en torno a la emergente industria del hidrógeno verde, motor del desarrollo sostenible y futuro productivo de la región.



Durante el lanzamiento, se destacaron los avances y objetivos de esta nueva edición, que se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2025, en el CIIJUM, ubicado en Av. Pdte. Salvador Allende #0291, gracias al valioso apoyo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). La feria contará con acceso gratuito y estará abierta a todo público, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.





El evento es impulsado por el Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde de Corfo, cofinanciado por el Gobierno Regional de Magallanes (GORE), y organizado junto a la Asociación Gremial de Productores de Hidrógeno Verde y sus Derivados de Magallanes, contando con la colaboración de instituciones públicas, educativas y empresariales que fortalecen el ecosistema regional de innovación y emprendimiento.





“Como Gobierno Regional, llevamos más de cuatro años trabajando estrechamente con el Gobierno y con Corfo en el programa Transforma H2v Magallanes, un esfuerzo conjunto con los desarrolladores de hidrógeno, la sociedad civil y las instituciones públicas.



Hoy, este sueño se está convirtiendo en una realidad. La tercera Feria del Hidrógeno es un claro ejemplo, donde en un espacio abierto a toda la comunidad; niños, niñas, jóvenes y adultos pueden conocer los avances y oportunidades que el hidrógeno verde está generando en nuestra región.



Queremos invitarles a participar masivamente, a ser parte de esta transformación. Agradezco sinceramente a los desarrolladores, a las entidades académicas y a todos los actores sociales que hacen posible este encuentro con la comunidad.”, destacó el Gobernador Regional Jorge Flies.





Desde su primera versión, la Feria Educativa de H2V Magallanes ha convocado a más de 3.500 asistentes, consolidándose como un espacio participativo y formativo que acerca a la comunidad magallánica a los desafíos y oportunidades que ofrece esta nueva economía sustentable.





José Ruiz, delegado presidencial regional de Magallanes destacó la importancia de la Feria. “Esta es una oportunidad única para conocer los avances, proyectos y desafíos que traerá el hidrógeno verde, una industria que marcará el desarrollo sostenible de nuestro territorio.



Como Gobierno, junto al Presidente Gabriel Boric, estamos impulsando iniciativas concretas como el Pacto Magallanes, que busca fortalecer la participación de pequeñas y medianas empresas y priorizar el empleo local. Además, seguimos avanzando en infraestructura y proyectos estratégicos, como la planta de combustible Cabo Negro, recientemente aprobada por unanimidad, que demuestra que Chile es un país preparado y atractivo para invertir”.





La Directora Regional de la JUNJI, Paola Valenzuela P., destacó el compromiso institucional con esta iniciativa, “El Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (CIIJUM) es un espacio abierto a toda la comunidad, especialmente a las niñas y los niños de Magallanes y sus familias. Para la JUNJI es un privilegio abrir nuestras puertas a esta tercera versión de la Feria Educativa de H2V Magallanes, sumándonos al trabajo conjunto por el bienestar integral de los párvulos y construyendo, desde la niñez, el presente y futuro de Chile”.



Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera, valoró la oportunidad de participar de esta instancia cerca de 600 estudiantes de liceos técnicos profesionales. Además de la participación de instituciones de educación superior como el CFT y la Universidad de Magallanes, con temáticas como la ciencia y los procesos asociados a la nueva industria”.





III Versión de la Feria H2v Magallanes





La feria reunirá a más de 20 expositores locales, nacionales e internacionales, además de 30 stands que ofrecerán experiencias educativas, sobre los avances, desafíos e impactos del Hidrógeno verde en el medioambiente, la economía y el desarrollo social. Además, habrá hitos comunicacionales relevantes vinculados a la futura industria del H2v.





Entre los temas centrales que abordará esta edición destacan: Impacto ambiental y sostenibilidad; Desarrollo productivo y económico regional; Infraestructura habilitante: puertos, rutas y energía; Formación técnica y capital humano y Oportunidades para proveedores y servicios locales.



La directora regional de Corfo Magallanes, María José Navajas, hizo un llamado a la comunidad a ser parte de esta tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde de Magallanes. “Es una iniciativa que forma parte del programa Transforma, en su eje de gobernanza. Este espacio busca acercar la información, el conocimiento y las oportunidades que ofrece esta nueva industria a niños, jóvenes, adultos y personas mayores.



Este año contaremos con más de 30 empresas expositoras, tanto públicas como privadas, además de la participación de la academia. También realizaremos alrededor de 20 charlas y paneles donde abordaremos temas medioambientales, sociales, de emprendimiento y desarrollo regional”. Queremos que todos puedan participar, resolver dudas y conocer de primera mano cómo el hidrógeno verde se vincula con el futuro de nuestra región”.





Para el director ejecutivo de la Asociación Gremial H2v Magallanes, Salvador Harambour “Esta feria es una gran oportunidad para acercar a la comunidad con las empresas y construir juntos el futuro de Magallanes. Creemos que ese futuro es brillante, pero depende de todos nosotros hacerlo realidad. Agregó “Tendremos charlas técnicas y paneles de conversación que buscan generar diálogo, resolver dudas y fortalecer la vinculación con la gente. Aquí hay oportunidades de trabajo, aprendizaje y desarrollo compartido.



Agradecemos al Gobierno Regional, a Corfo y a la Junji por su apoyo en este espacio que será, sin duda, un punto de encuentro para seguir impulsando juntos el hidrógeno verde en la región.”





Con esta nueva versión, la Feria Educativa de Hidrógeno Verde Magallanes reafirma su compromiso con la educación, la sostenibilidad y la participación ciudadana, invitando a toda la comunidad a ser parte de este encuentro que busca informar y generar oportunidades sobre la futura instalación de la industria en la región.





