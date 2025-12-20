INSTITUCIONES REALIZARON ESTA MADRUGADA UN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN A CLANDESTINOS

La madrugada de este sábado se realizó un operativo de fiscalización a locales clandestinos, en un trabajo conjunto que involucró a la seremi de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública y DOM de la Municipalidad de Punta Arenas, Carabineros, PDI y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

A las 04.00 horas las instituciones se reunieron en la Primera Comisaría de Punta Arenas y acudieron al local Eternity, al que se le cursó una infracción por negarse a la fiscalización. No obstante, en el exterior se produjo la detención de una persona por orden vigente.

Posteriormente, y según la planificación previa, se concurrió a una casa ubicada en calle Chiloé. En este lugar se cursó una infracción y se citó por parte de la DOM, lo mismo por el SII, y Seguridad Pública del municipio incautó el alcohol que se encontraba en el lugar.

La PDI fiscalizó a seis personas extranjeras, cinco de ellas regulares y una irregular pero que ya se encontraba con denuncia.

En total se realizaron 92 controles de identidad, entre asistentes a la fiesta y transeúntes.

La seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos destacó especialmente el trabajo coordinado que se llevó a cabo “y que permitió fiscalizar estos lugares que además de no tener autorización para funcionar, generan tantos problemas a lo vecinos. Agradezco a las instituciones que participaron en este operativo y seguiremos trabajando para darle tranquilidad a la comunidad que se ve enfrentada a estos hechos que afectan el buen vivir, y para que los encargados de estas fiestas respondan ante las instituciones”, afirmó.

También foco en vehículos

En tanto, durante la noche de ayer viernes, en un trabajo permanente entre la seremi de Seguridad Pública, la División de Fiscalización de Transportes, Carabineros y Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, se llevó a cabo una fiscalización vehicular en el sector de Costanera.

Se controlaron 95 vehículos, se cursaron 22 infracciones y se retiraron 6 automóviles de circulación.



