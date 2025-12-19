Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

SEREMI DE HACIENDA HABILITA APELACIONES EN LÍNEA PARA BONO EX EMPART Y PROYECTA ESCENARIO ECONÓMICO FAVORABLE PARA MAGALLANES

Buenos días región.

seremihaciendamagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Seremi de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena, Álvaro Vargas Riquelme, conversó sobre una serie de medidas y avances relevantes en materia social, económica y de desarrollo regional.

En la instancia, la autoridad informó que ya se encuentra habilitado el portal en línea para ingresar apelaciones al Bono para Ex Cotizantes de la Caja EMPART, trámite que puede realizarse mediante Clave Única, de forma remota, segura y gratuita. Este proceso está dirigido exclusivamente a quienes fueron notificados como “Postulante No Beneficiario” y permite solicitar una revisión adicional de antecedentes, con el objetivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para acceder a este beneficio estatal.

En materia de desarrollo económico, el Seremi se refirió a la realización de la segunda Mesa de Comercio Exterior (Comex) del año, organizada junto a ProChile, que reunió a los principales sectores productivos de la región, representantes gremiales, pymes exportadoras y servicios públicos vinculados al crecimiento económico. En este contexto, Álvaro Vargas presentó el estado de la hacienda pública y los principales macroindicadores del actual período de gobierno, abordando el impacto de la consolidación fiscal, la evolución del gasto público, el comportamiento de la inversión y las proyecciones económicas hacia el cierre del año y el inicio de 2026, destacando un escenario favorable y estable para la actividad exportadora y el crecimiento regional.

Durante la conversación, también se abordó el positivo desempeño económico de Magallanes, que según cifras oficiales alcanzará en el período 2022–2025 un promedio de crecimiento anual superior al 4%, el más alto registrado desde que existen series comparables. En términos acumulados, la actividad económica regional crecerá entre un 12% y un 15%, superando de manera significativa los resultados de décadas anteriores, marcando un quiebre histórico en la trayectoria económica de la región.

De acuerdo con datos del Banco Central, entre 2022 y 2024 los sectores que más contribuyeron a esta expansión fueron la construcción, los servicios personales, el transporte, información y comunicaciones, y el rubro de restaurantes y hoteles, consolidando un nuevo ciclo de desarrollo económico para Magallanes y la Antártica Chilena.


MIGUEL PALMA DESTACA CRECIMIENTO DEL TURISMO ANTÁRTICO Y AVANCES ESTRATÉGICOS DE EPA AUSTRAL EN MAGALLANES

AUTORIDADES ASEGURAN SUMINISTRO DE GAS RESIDENCIAL TRAS CONTINGENCIA OPERATIVA EN POSESIÓN ENAP MAGALLANES

​La situación se originó durante labores de mantención en un ducto de ENAP y activó protocolos de seguridad para resguardar el suministro residencial.

​La situación se originó durante labores de mantención en un ducto de ENAP y activó protocolos de seguridad para resguardar el suministro residencial.

ALCALDE DE PUNTA ARENAS Y PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO REFUERZAN AGENDA CONJUNTA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DIPUTADA POR MAGALLANES JAVIERA MORALES ANALIZA FIN DE LA TOMA DE LA UMAG Y ROL OPOSITOR TRAS ELECCIONES PRESIDENCIALES "UNA OPOSICIÓN COLABORATIVA Y VIGILANTE”

PRODUCCIÓN DE GAS, NUEVAS INVERSIONES Y ENERGÍAS LIMPIAS MARCAN EL PRESENTE DE ENAP MAGALLANES