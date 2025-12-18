¿POR QUÉ LOS PUMAS SE ESTÁN COMIENDO A LOS PINGÜINOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA?

Un estudio publicado este miércoles en la revista Proceedings of the Royal Society B, documentó cómo los pumas están repoblando la Patagonia argentina y cómo este crecimiento de sus poblaciones afecta a los pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus).

Los científicos creen que esto es lo que ocurre cuando un gran depredador regresa para dominar un ecosistema y lo estamos viendo en tiempo real.

Y es que décadas atrás, los pumas depredaban ganado y en consecuencia, eran cazados. Sin embargo, de acuerdo con National Geographic, esto cambió en 2004, cuando conservacionistas establecieron el Parque Nacional Monte León, que quedó como área protegida en la Patagonia argentina.

​Al prohibirse la caza de pumas, estos repoblaron la zona, se encontraron con un ecosistema diferente y los pingüinos se convirtieron también en presas.

¿Qué está pasando entre los pumas y los pingüinos?

Lo que está ocurriendo es nada más y nada menos que la naturaleza reorganizándose. “Cuando empezamos a reforestar la tierra, las especies que regresan pueden encontrar un sistema un poco diferente al que habitaban hace 100 años, y se adaptan a él”, dijo al medio citado Emiliano Donadio, coautor del estudio y también director científico de la Fundación Rewilding Argentina.

La creación de este parque nacional hace 20 años, dice el estudio, “ha impulsado la recuperación de los pumas y ha dado lugar a una inesperada relación depredador-presa entre pumas y pingüinos“.

Para la investigación, el equipo liderado por Mitchell Serota, ecólogo de la Universidad de California en Berkeley y autor principal del estudio, decidió indagar en esta relación.

“Fui a la Patagonia para comprender los resultados de la restauración en general. Los pingüinos no eran el objetivo original en absoluto“, comentó el experto.

Para ese momento, los científicos ya sabían que los pumas se alimentaban de aves desgarbadas, pero pensaban que era una interacción menor. Sin embargo, tras revisar las cámaras trampa instaladas en el parque y hacer seguimiento a 14 pumas, descubrieron que comían pingüinos con mucha frecuencia.

​“Observábamos pumas repetidamente en los alrededores de la colonia de pingüinos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no era una simple observación. Era algo que estaba influyendo en cómo estos animales utilizaban el paisaje”, explicó Serota.

No es usual que los pumas coman pingüinos, la literatura científica ha documentado que prefieren mamíferos terrestres. Además, estas aves pasan la mayor parte del tiempo en el agua, pero durante sus temporadas de reproducción, necesitan estar en tierra.

En Monte León, por ejemplo, llegan más de 40.000 pingüinos a anidar por temporada. Los investigadores creen que, para un puma, esto significa una fuente de alimento extremadamente abundante.

Los pingüinos podrían estar haciendo que los pumas sean más sociables

Otra peculiaridad que descubrieron los expertos sobre la relación de los pumas con los pingüinos, es que aparentemente estas presas hacen que los felinos se toleren más entre sí.

El estudio observó que los pumas que cazaban pingüinos, podían compartir una misma zona con más frecuencia y no se atacaban tanto como era esperable. Parece que eran menos territoriales.

“Esta adaptación conductual condujo a encuentros frecuentes entre pumas, lo que sugiere una mayor tolerancia social“, concluye el paper.

Estas conclusiones todavía son preliminares. Los expertos no pueden determinar todavía las consecuencias ecológicas más amplias que pueden traer estos cambios.

Por ahora, entienden que la población de pingüinos continúa estable, pero no saben, por ejemplo, a cuantos pingüinos se come un puma o como la nueva tendencia de alimentación de estos depredadores puede afectar a otras especies como los guanacos, que es tradicionalmente su presa.

“Las especies están regresando a ecosistemas que han cambiado drásticamente. Esto puede generar interacciones completamente nuevas“, reflexionó Serota.

