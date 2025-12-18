Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

18 de diciembre de 2025

¿POR QUÉ LOS PUMAS SE ESTÁN COMIENDO A LOS PINGÜINOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA?

​Los científicos creen que esto es lo que ocurre cuando un gran depredador regresa para dominar un ecosistema y lo estamos viendo en tiempo real.

pumaspatagoniargentina

Un estudio publicado este miércoles en la revista Proceedings of the Royal Society B, documentó cómo los pumas están repoblando la Patagonia argentina y cómo este crecimiento de sus poblaciones afecta a los pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus).

Los científicos creen que esto es lo que ocurre cuando un gran depredador regresa para dominar un ecosistema y lo estamos viendo en tiempo real.

Y es que décadas atrás, los pumas depredaban ganado y en consecuencia, eran cazados. Sin embargo, de acuerdo con National Geographic, esto cambió en 2004, cuando conservacionistas establecieron el Parque Nacional Monte León, que quedó como área protegida en la Patagonia argentina.

Al prohibirse la caza de pumas, estos repoblaron la zona, se encontraron con un ecosistema diferente y los pingüinos se convirtieron también en presas.

¿Qué está pasando entre los pumas y los pingüinos?

Lo que está ocurriendo es nada más y nada menos que la naturaleza reorganizándose. “Cuando empezamos a reforestar la tierra, las especies que regresan pueden encontrar un sistema un poco diferente al que habitaban hace 100 años, y se adaptan a él”, dijo al medio citado Emiliano Donadio, coautor del estudio y también director científico de la Fundación Rewilding Argentina.

La creación de este parque nacional hace 20 años, dice el estudio, “ha impulsado la recuperación de los pumas y ha dado lugar a una inesperada relación depredador-presa entre pumas y pingüinos“.

Para la investigación, el equipo liderado por Mitchell Serota, ecólogo de la Universidad de California en Berkeley y autor principal del estudio, decidió indagar en esta relación.

“Fui a la Patagonia para comprender los resultados de la restauración en general. Los pingüinos no eran el objetivo original en absoluto“, comentó el experto.

Para ese momento, los científicos ya sabían que los pumas se alimentaban de aves desgarbadas, pero pensaban que era una interacción menor. Sin embargo, tras revisar las cámaras trampa instaladas en el parque y hacer seguimiento a 14 pumas, descubrieron que comían pingüinos con mucha frecuencia.

“Observábamos pumas repetidamente en los alrededores de la colonia de pingüinos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no era una simple observación. Era algo que estaba influyendo en cómo estos animales utilizaban el paisaje”, explicó Serota.

No es usual que los pumas coman pingüinos, la literatura científica ha documentado que prefieren mamíferos terrestres. Además, estas aves pasan la mayor parte del tiempo en el agua, pero durante sus temporadas de reproducción, necesitan estar en tierra.

En Monte León, por ejemplo, llegan más de 40.000 pingüinos a anidar por temporada. Los investigadores creen que, para un puma, esto significa una fuente de alimento extremadamente abundante.

Los pingüinos podrían estar haciendo que los pumas sean más sociables

Otra peculiaridad que descubrieron los expertos sobre la relación de los pumas con los pingüinos, es que aparentemente estas presas hacen que los felinos se toleren más entre sí.

El estudio observó que los pumas que cazaban pingüinos, podían compartir una misma zona con más frecuencia y no se atacaban tanto como era esperable. Parece que eran menos territoriales.

“Esta adaptación conductual condujo a encuentros frecuentes entre pumas, lo que sugiere una mayor tolerancia social“, concluye el paper.

Estas conclusiones todavía son preliminares. Los expertos no pueden determinar todavía las consecuencias ecológicas más amplias que pueden traer estos cambios.

Por ahora, entienden que la población de pingüinos continúa estable, pero no saben, por ejemplo, a cuantos pingüinos se come un puma o como la nueva tendencia de alimentación de estos depredadores puede afectar a otras especies como los guanacos, que es tradicionalmente su presa.

“Las especies están regresando a ecosistemas que han cambiado drásticamente. Esto puede generar interacciones completamente nuevas“, reflexionó Serota.

Referencia:

Mitchell W. Serota y otros autores. A marine subsidy reshapes the ecology of a large terrestrial carnivore. Revista Proceedings of the Royal Society B, 2025.


Fuente: biobiochile.cl





Equipo de buzos en la Antartica_Credito_PONANT Expeditions

SIETE INSTITUCIONES CHILENAS SE UNEN PARA BUCEAR EN LA ANTÁRTICA Y ESTUDIAR LA RESILIENCIA DE LA VIDA MARINA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA CUATRO CONJUNTOS HABITACIONALES Y 442 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PASARÁN LA NAVIDAD CON CASA NUEVA

Leer Más

​La región de Magallanes alcanzó 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que representa un cumplimiento del 198% en el Plan de Emergencia Habitacional.

​La región de Magallanes alcanzó 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que representa un cumplimiento del 198% en el Plan de Emergencia Habitacional.

MINVU - Entrega Valle Los Sauces_3
nuestrospodcast
ejercitoantartica

EJÉRCITO REALIZA TRAVESÍA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA Y ACTUALIZA MEDICIONES GEODÉSICAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
pumaspatagoniargentina

¿POR QUÉ LOS PUMAS SE ESTÁN COMIENDO A LOS PINGÜINOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA?

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
evopolimagallanes

SEGURIDAD, CONTROL MIGRATORIO Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN: DIRIGENTES REGIONALES DE EVOPOLI ANALIZAN LAS PRIORIDADES PARA EL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
vestuariosanchez

VESTUARIO Y TENDENCIAS: SÁNCHEZ & SÁNCHEZ PRESENTA SUS OPCIONES PARA LA TEMPORADA EN MAGALLANES